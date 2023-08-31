"Ждет Севастополь": Данілов оприлюднив відео успішного випробування українських ракет

Запуск української ракети. Фото: скриншот з відео

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов показав успішні випробування ракет українського виробництва.

Відео Олексій Данілов опублікував у соцмережі X.

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Данілов наголосив, що ракетна програма Президента України Володимира Зеленського в дії. За його словами, випробування успішні, а застосування ефективне.

"Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт

P.S. Тиха і співоча українська ніч…", — додав секретар РНБО.

Ракетна програма Президента України в дії. Випробування успішні, застосування ефективне.

«Ждёт Севастополь, ждёт Камчатка, ждёт Кронштадт…».



P. S. Тиха і співоча українська ніч… pic.twitter.com/DzpK4IezCv — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 31, 2023

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що подальший розвиток подій на фронті залежить від багатьох факторів, зокрема ситуації в Росії та інших країнах світу. Однак військовим шляхом перемогти Україну РФ не вдається, і вона спробує дестабілізувати внутрішню ситуацію в нашій країні.

Також ми писали, секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Україна звільнятиме Крим лише військовим шляхом. Вигнавши силою РФ з півострова, можна розраховувати на гарантії безпеки.