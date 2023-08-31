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"Ждет Севастополь": Данілов оприлюднив відео успішного випробування українських ракет

31 серпня 2023 16:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Ждет Севастополь": Данілов оприлюднив відео успішного випробування українських ракет
Запуск української ракети. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов показав успішні випробування ракет українського виробництва.

Відео Олексій Данілов опублікував у соцмережі X.

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Данілов наголосив, що ракетна програма Президента України Володимира Зеленського в дії. За його словами, випробування успішні, а застосування ефективне.

"Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт

P.S. Тиха і співоча українська ніч…", — додав секретар РНБО.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що подальший розвиток подій на фронті залежить від багатьох факторів, зокрема ситуації в Росії та інших країнах світу. Однак військовим шляхом перемогти Україну РФ не вдається, і вона спробує дестабілізувати внутрішню ситуацію в нашій країні.

Також ми писали, секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Україна звільнятиме Крим лише військовим шляхом. Вигнавши силою РФ з півострова, можна розраховувати на гарантії безпеки. 

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