Атака дронами в РФ и убийство водителя в Днепре: Роман Свитан в эфире Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE.

В пятницу, 1 сентября, эфир Новини.LIVE. посетил военный эксперт Роман Свитан. С гостем обсудили атаку беспилотниками на РФ, убийство водителя в Днепре и многое другое.

Эфир можно посмотреть на Youtube-канале Новини.LIVE.

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Роман Свитан в эфире Новини.LIVE.

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан стал гостем прямого эфира на канале Новини.LIVE.

Говорили об успехах контрнаступления, атаке беспилотниками на РФ, убийстве водителя в Днепре, ситуации на фронте, кадровых изменениях в Минобороны, закупке США для Украины ракет AMRAAM на 192 млн долларов: чем особенные и как помогут ВСУ, развитии собственного производства оружия и успехах украинских воинов на фронте.

Напомним, Данилов обнародовал видео успешного испытания украинских ракет: "Ждет Севастополь".