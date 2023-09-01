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Атака дронами в РФ и убийство водителя в Днепре: Роман Свитан в эфире Новини.LIVE

1 сентября 2023 16:06
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Валерия Пержун
редактор
Атака дронами в РФ и убийство водителя в Днепре: Роман Свитан в эфире Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE.
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В пятницу, 1 сентября, эфир Новини.LIVE. посетил военный эксперт Роман Свитан. С гостем обсудили атаку беспилотниками на РФ, убийство водителя в Днепре и многое другое.

Эфир можно посмотреть на Youtube-канале Новини.LIVE.

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Роман Свитан в эфире Новини.LIVE.

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан стал гостем прямого эфира на канале Новини.LIVE.

Говорили об успехах контрнаступления, атаке беспилотниками на РФ, убийстве водителя в Днепре, ситуации на фронте, кадровых изменениях в Минобороны, закупке США для Украины ракет AMRAAM на 192 млн долларов: чем особенные и как помогут ВСУ, развитии собственного производства оружия и успехах украинских воинов на фронте.

Напомним, Данилов обнародовал видео успешного испытания украинских ракет: "Ждет Севастополь".

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