Атака дронів на Росію — у Липецьку спалахнула електропідстанція

Дрони у нічному небі. Фото: Олексій Гончарук

В ніч на 13 травня в Липецькій області Росії сталася пожежа на електропідстанції. Влада області повідомила, що причиною стала атака дронів.

Про це повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

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Ігор Артамонов повідомив, що безпілотники вдалося "придушити" в районі Становлянського округу, який розташований не менше ніж за 250 км від кордону України. За його словами, на місці інциденту працюють служби надзвичайних ситуацій, які займаються ліквідацією пожежі.

"На місці працюють працівники спецслужб. Жертв немає. Ліквідується спалах на території електропідстанції", — заявив губернатор Липецької області.

Скриншот допису губернатора Липецької області

Нагадаємо, вдень у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що зруйновано підʼїзд багатоповерхівки, а потім, під час розбору завалів, упав дах будинку.

Згодом у російському Бєлгороді увечері в неділю, 12 травня, знову лунали вибухи. Місцеві повідомляли про пошкодження житлового будинку.