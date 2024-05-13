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Атака дронов на Россию — в Липецке вспыхнула электроподстанция

13 мая 2024 08:05
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Атака дронов на Россию — в Липецке вспыхнула электроподстанция
Дроны в ночном небе. Фото: Алексей Гончарук
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В ночь на 13 мая в Липецкой области России произошел пожар на электроподстанции. Власти области сообщили, что причиной стала атака дронов.

Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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Атака дронов на Россию

Игорь Артамонов сообщил, что беспилотники удалось "подавить" в районе Становлянского округа, который расположен не менее чем в 250 км от границы Украины. По его словам, на месте инцидента работают службы чрезвычайных ситуаций, занимающиеся ликвидацией пожара.

"На месте работают работники спецслужб. Жертв нет. Ликвидируется вспышка на территории электроподстанции", — заявил губернатор Липецкой области.

Скриншот допису губернатора Липецької області
Скриншот поста губернатора Липецкой области

Напомним, днем в Белгороде прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что разрушен подъезд многоэтажки, а затем, при разборе завалов, упала крыша дома.

Впоследствии в российском Белгороде вечером в воскресенье, 12 мая, снова раздавались взрывы. Местные сообщали о повреждении жилого дома.

россия
война
пожар
россияне
беспилотники
дроны
атака

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