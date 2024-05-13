Атака дронов на Россию — в Липецке вспыхнула электроподстанция
В ночь на 13 мая в Липецкой области России произошел пожар на электроподстанции. Власти области сообщили, что причиной стала атака дронов.
Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Атака дронов на Россию
Игорь Артамонов сообщил, что беспилотники удалось "подавить" в районе Становлянского округа, который расположен не менее чем в 250 км от границы Украины. По его словам, на месте инцидента работают службы чрезвычайных ситуаций, занимающиеся ликвидацией пожара.
"На месте работают работники спецслужб. Жертв нет. Ликвидируется вспышка на территории электроподстанции", — заявил губернатор Липецкой области.
Напомним, днем в Белгороде прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что разрушен подъезд многоэтажки, а затем, при разборе завалов, упала крыша дома.
Впоследствии в российском Белгороде вечером в воскресенье, 12 мая, снова раздавались взрывы. Местные сообщали о повреждении жилого дома.
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