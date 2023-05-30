Атака дронів: Соловйов вилаяв росіян, які радіють ударам по Рубльовці

Російський пропагандист Володимир Соловйов. Фото: скріншот YouTube

Російського пропагандиста Володимира Соловйова обурили коментарі інтернет-користувачів, які обговорювали атаку дронів по Москві, здійснену вранці 30 травня. Судячи з реакції Соловйова, паніка московської еліти не викликала співчуття у росіян із провінції.

"Хлопці, а чого ви цю х...ню пишете? Вам що, подобається, що удар йде по Москві? Ну ви ще почніть укронацистам аплодувати", — обурився Соловйов у прямому ефірі.

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Рубльовка — це Росія!

Пропагандист вирішив нагадати несвідомим співгромадянам, що Москва і навколишні елітні селища – це теж Росія.

"Що ви так радієте? "Ах, Рубльовка!" А там не російські люди живуть, не наші з вами співвітчизники? — розлютився він.

Також телеведучий звинуватив росіян, які недостатньо співчувають горю московської еліти, у роботі на українську пропаганду.

"Ви так трохи до тями прийдіть! А то ви все більше починаєте вже на ЦІПсО працювати, ніж на батьківщину. Так трішки струсніться-но і приберіть своє "так вам і треба". Трохи своє его, що не стали зірками , в д...пу собі засуньте ", — заявив Соловйов.

Нагадаємо, вдень 30 травня Володимир Соловйов запропонував притягати до кримінальної відповідальності всіх, хто переказуватиме "фейки" про атаку безпілотників на Москву.

Раніше свою реакцію на атаку дронів виклала до мережі Ксенія Собчак, яка проживає в елітному районі на Рубльово-Успенському шосе.

Також приліт невідомих безпілотників налякав російську балерину Анастасію Волочкову: з переляку вона записала відео, в якому "здала" позиції окупантів.