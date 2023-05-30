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Атака дронов: Соловьев обругал россиян, радующихся ударам по Рублевке

30 мая 2023 20:03
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Атака дронов: Соловьев обругал россиян, радующихся ударам по Рублевке
Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото: скриншот YouTube
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Российского пропагандиста Владимира Соловьева возмутили комментарии интернет-пользователей, обсуждавших атаку дронов по Москве, совершенную утром 30 мая. Судя по реакции Соловьева, паника московской элиты не вызвала сочувствия у россиян из провинции.  

"Ребят, а че вы эту х…ню пишете? Вам че, нравится, что удар идет по Москве? Ну вы еще начните укронацистам аплодировать", — возмутился Соловьев в прямом эфире.

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Рублевка — это Россия!

Пропагандист решил напомнить несознательным согражданам, что Москва и окружающие ее элитные поселки – это тоже Россия.

"Че вы так радуетесь? "Ах, Рублевка!" А там не русские люди живут, не наши с вами соотечественники?.. Что вы из себя-то корежите?" — разбушевался он.

Также телеведущий обвинил несознательных россиян, недостаточно сочувствующих горю московской элиты, в работе на украинскую пропаганду.

"Вы так чуть-чуть в чувство придите! А то вы все больше начинаете уже на ЦИПсО работать, чем на родину. Так немножко встряхнитесь-ка и приберите свое "так вам и надо". Чуть-чуть свое эго, что не стали звездами, в ж…пу себе засуньте", — заявил Соловьев.

Напомним, днем 30 мая Владимир Соловьев предложил привлекать к уголовной ответственности всех, кто будет пересказывать "фейки" об атаке беспилотников на Москву.

Ранее свою реакцию на атаку дронов выложила в Сеть Ксения Собчак, проживающая в элитном районе на Рублево-Успенском шоссе.

Также прилет неизвестных беспилотников испугал российскую балерину Анастасию Волочкову: с перепугу она записала видео, в котором "сдала" позиции оккупантов.

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