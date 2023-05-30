Істерика та паніка: реакції російських пропагандистів на атаку дронами по Москві

Володимир Соловйов. Фото: скріншот YouTube

Атака безпілотників, здійснена вранці 30 травня по Москві, викликала паніку серед не лише серед москвичів, а й серед загартованих працівників розпропаганди та депутатів Держдуми. Новини.LIVE зібрали найяскравіші реакції Кремля на нові реалії, в яких тепер доведеться жити Росії.

Буде лише гірше

Депутат Держдуми Олександр Хінштейн, скандально відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями, небезпідставно побоюється, що атака дронів на Москву — це лише початок.

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"Відбитий сьогодні наліт ескадрильї (8) дронів на Москву — це нова реальність, яку належить усвідомити. Безсумнівно, диверсійно-терористичні атаки України лише зростатимуть", — написав Хінштейн у своєму телеграм-каналі.

Його колега, голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, який раніше пропонував росіянам самостійно закуповувати ППО, нарікає, що Росія є надто великою країною, щоб забезпечити собі захист від дронів.

"Це стало можливим, тому що у нас дуже велика країна і завжди знайдеться лазівка, де безпілотник може пролетіти, оминаючи райони розташування засобів протиповітряної оборони", — цитує Картаполова російський телеграм-канал.

Що характерно, до простої думки про те, що якщо країна і так надто велика, то не треба захоплювати чужі території, голова оборонного комітету Держдуми так і не дійшов. Натомість колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін, поранений у цікаве місце на Донбасі, вітає рішення московської влади відключити у російській столиці GPS і вимагає викорінити "ворожий" супутниковий зв'язок на всій території Росії.

"Денацифікація та демілітаризація"

У свою чергу сенатор Андрій Клішас звично закликає знищити всю Україну.

"Єдиний спосіб виключити атаки на Луганськ, Донецьк, Білгород, Москву — денацифікація та демілітаризація всієї території залишків колишньої Української РСР", — написав він.

Втім, пропагандист Антон Красовський , який давно втомився від обіцянок російської влади захопити "Київ за три дні", не вірить Клішасу.

Сядуть усі!

Зі свого боку, лідер роспропаганди Володимир Соловйов запропонував інший надійний спосіб боротьби з безпілотниками — пересаджати росіян, які переказують "фейки" про атаку на Москву.

"Зрозуміло, що українське ЦИПСО не сидітиме склавши руки. Вони вже зараз ліплять фейки і обов'язково їх вкинуть, щоб розігнати паніку серед мешканців столиці. Вважаю, що всіх, хто це підхоплюватиме, треба притягувати до кримінальної відповідальності", — написав Соловйов.

Депутат Держдуми Андрій Гурулєв, який закликав бомбардувати будинки мирних жителів у Києві, згоден із Соловйовим і обіцяє ініціювати закон про кримінальну відповідальність за відеозйомку безпілотників. У той же час, на думку Гурулєва, нічого страшного вранці 30 травня в Москві не відбулося.

"Я б не піддавався паніці з приводу атаки безпілотників на Москву та Підмосков'я. З усієї їх кількості практично нічого не долетіло", — запевняє Гурулєв у своєму телеграм-каналі.

Все йде за планом?

Також "нічого не відбувається" і в особистій реальності Володимира Путіна — принаймні, якщо вірити його прес-секретарю Дмитру Пєскову.

За словами Пєскова, Путін не планує звертатися до громадян у зв'язку з атакою дронів на Москву, а натомість проведе 30 травня заплановану зустріч із підприємцями.

"Наразі якихось спеціальних планів немає, але й ми знаємо з вами, що немає жодних жертв і зараз немає жодної загрози для мешканців Москви та Підмосков'я", — цитує Пєскова російське агентство "РИА Новости".

Тим часом телеграм-канал "Мілітарист" публікує промовисту карту прильотів БПЛА в Москві та Підмосков'ї, а московська поліція чомусь терміново почала перевіряти каналізаційні люки. З чим пов'язана ця перевірка — наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили про атаку безпілотників на Москву, скоєну вранці 30 травня. За даними, оприлюдненими депутатом Держдуми Олександром Хінштейном, один із БПЛА впав неподалік резиденції Путіна в Ново-Огарьово.

Також свої переживання з приводу ранкових вибухів виклала до мережі "ліберальна опозиціонерка", пропагандистка Ксенія Собчак, яка мешкає у закритому елітному районі на Рубльово-Успенському шосе.

Український військовий аналітик Петро Черник зазначив, що атака безпілотників 30 травня завдала потужного іміджевого удару по російській системі ППО.

"Тобто їхні хвалені, надмогутні, що не мають аналогів у світі С-350 "Витязь", С-400 "Тріумф" та інші не змогли перехопити безпілотники, що пройшли чималу відстань", — сказав експерт.