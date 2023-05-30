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Реакція Росії на дрони в Москві: Соловйов кричить про фейки, Рогозін вимагає відключити GPS

30 травня 2023 14:25
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Істерика та паніка: реакції російських пропагандистів на атаку дронами по Москві
Володимир Соловйов. Фото: скріншот YouTube
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Атака безпілотників, здійснена вранці 30 травня по Москві, викликала паніку серед не лише серед москвичів, а й серед загартованих працівників розпропаганди та депутатів Держдуми. Новини.LIVE зібрали найяскравіші реакції Кремля на нові реалії, в яких тепер доведеться жити Росії.

Буде лише гірше

Депутат Держдуми Олександр Хінштейн, скандально відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями, небезпідставно побоюється, що атака дронів на Москву — це лише початок.

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"Відбитий сьогодні наліт ескадрильї (8) дронів на Москву — це нова реальність, яку належить усвідомити. Безсумнівно, диверсійно-терористичні атаки України лише зростатимуть", — написав Хінштейн у своєму телеграм-каналі.

Його колега, голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, який раніше пропонував росіянам самостійно закуповувати ППО, нарікає, що Росія є надто великою країною, щоб забезпечити собі захист від дронів.

"Це стало можливим, тому що у нас дуже велика країна і завжди знайдеться лазівка, де безпілотник може пролетіти, оминаючи райони розташування засобів протиповітряної оборони", — цитує Картаполова російський телеграм-канал.

Що характерно, до простої думки про те, що якщо країна і так надто велика, то не треба захоплювати чужі території, голова оборонного комітету Держдуми так і не дійшов. Натомість колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін, поранений у цікаве місце на Донбасі, вітає рішення московської влади відключити у російській столиці GPS і вимагає викорінити "ворожий" супутниковий зв'язок на всій території Росії.

"Денацифікація та демілітаризація"

У свою чергу сенатор Андрій Клішас звично закликає знищити всю Україну.

"Єдиний спосіб виключити атаки на Луганськ, Донецьк, Білгород, Москву — денацифікація та демілітаризація всієї території залишків колишньої Української РСР", — написав він.

Втім, пропагандист Антон Красовський , який давно втомився від обіцянок російської влади захопити "Київ за три дні", не вірить Клішасу.

Сядуть усі!

Зі свого боку, лідер роспропаганди Володимир Соловйов запропонував інший надійний спосіб боротьби з безпілотниками — пересаджати росіян, які переказують "фейки" про атаку на Москву.

"Зрозуміло, що українське ЦИПСО не сидітиме склавши руки. Вони вже зараз ліплять фейки і обов'язково їх вкинуть, щоб розігнати паніку серед мешканців столиці. Вважаю, що всіх, хто це підхоплюватиме, треба притягувати до кримінальної відповідальності", написав Соловйов.

Депутат Держдуми Андрій Гурулєв, який закликав бомбардувати будинки мирних жителів у Києві, згоден із Соловйовим і обіцяє ініціювати закон про кримінальну відповідальність за відеозйомку безпілотників. У той же час, на думку Гурулєва, нічого страшного вранці 30 травня в Москві не відбулося.

"Я б не піддавався паніці з приводу атаки безпілотників на Москву та Підмосков'я. З усієї їх кількості практично нічого не долетіло", — запевняє Гурулєв у своєму телеграм-каналі.

Все йде за планом?

Також "нічого не відбувається" і в особистій реальності Володимира Путіна — принаймні, якщо вірити його прес-секретарю Дмитру Пєскову.

За словами Пєскова, Путін не планує звертатися до громадян у зв'язку з атакою дронів на Москву, а натомість проведе 30 травня заплановану зустріч із підприємцями.

"Наразі якихось спеціальних планів немає, але й ми знаємо з вами, що немає жодних жертв і зараз немає жодної загрози для мешканців Москви та Підмосков'я", — цитує Пєскова російське агентство "РИА Новости".

Тим часом телеграм-канал "Мілітарист" публікує промовисту карту прильотів БПЛА в Москві та Підмосков'ї, а московська поліція чомусь терміново почала перевіряти каналізаційні люки. З чим пов'язана ця перевірка — наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили про атаку безпілотників на Москву, скоєну вранці 30 травня. За даними, оприлюдненими депутатом Держдуми Олександром Хінштейном, один із БПЛА впав неподалік резиденції Путіна в Ново-Огарьово.

Також свої переживання з приводу ранкових вибухів виклала до мережі "ліберальна опозиціонерка", пропагандистка Ксенія Собчак, яка мешкає у закритому елітному районі на Рубльово-Успенському шосе.

Український військовий аналітик Петро Черник зазначив, що атака безпілотників 30 травня завдала потужного іміджевого удару по російській системі ППО.

"Тобто їхні хвалені, надмогутні, що не мають аналогів у світі С-350 "Витязь", С-400 "Тріумф" та інші не змогли перехопити безпілотники, що пройшли чималу відстань", сказав експерт.

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