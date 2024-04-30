Атака на аеродром "Кущевська" у РФ — в СБУ розповіли, як це змінить інтенсивність обстрілів

Наслідки атаки на аеродром. Фото: скриншот з відео

Дрони Служби безпеки України уразили російський військовий аеродром "Кущевська" у Краснодарському краї РФ у ніч проти 27 квітня. Там, як відомо, окупанти розміщували винищувачі Су-34 і Су-35, які щодня атакують українські позиції на фронті.

Це Новини.LIVE підтвердили джерела у спецслужбах.

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За даними британської розвідки, дана атака на військовий аеродром зменшить авіаційні атаки РФ на фронті.

"На відео з відкритих джерел видно, як кілька комплектів плануючих бомб було знищено на аеродромі. Цей успішний удар, ймовірно, змусить росію розосередити винищувачі, а також перерозподілити засоби ППО, щоб закрити прогалини", — йдеться у звіті розвідки.

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Скриншот

Відео удару по аеродрому можна подивитися за посиланням.

Варто нагадати, що тієї ж ночі вибухи лунали на Ільському та Слов’янському нафтопереробних заводах в Краснодарському краї. Тоді, як відомо, після влучань на місцях почалися пожежі та евакуація персоналу.

Пізніше у мережі показали супутникові знімки наслідків удару по аеродрому РФ "Кущевськ".

Також ми писали, що 17 квітня українські військові знищили російський літак гелікоптер Мі-8. Його вартість від 10 до 15 мільйонів доларів.