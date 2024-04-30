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Атака на аеродром "Кущевська" у РФ — в СБУ розповіли, як це змінить інтенсивність обстрілів

30 квітня 2024 14:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Атака на аеродром "Кущевська" у РФ — в СБУ розповіли, як це змінить інтенсивність обстрілів
Наслідки атаки на аеродром. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Дрони Служби безпеки України уразили російський військовий аеродром "Кущевська" у Краснодарському краї РФ у ніч проти 27 квітня. Там, як відомо, окупанти розміщували винищувачі Су-34 і Су-35, які щодня атакують українські позиції на фронті.

Це Новини.LIVE підтвердили джерела у спецслужбах. 

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Ураження російського аеродрому "Кущевська" 

За даними британської розвідки, дана атака на військовий аеродром зменшить авіаційні атаки РФ на фронті. 

"На відео з відкритих джерел видно, як кілька комплектів плануючих бомб було знищено на аеродромі. Цей успішний удар, ймовірно, змусить росію розосередити винищувачі, а також перерозподілити засоби ППО, щоб закрити прогалини", — йдеться у звіті розвідки. 

Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику!

Ураження аеродрому в РФ
Скриншот

 

Відео удару по аеродрому можна подивитися за посиланням. 

Варто нагадати, що тієї ж ночі вибухи лунали на Ільському та Слов’янському нафтопереробних заводах в Краснодарському краї. Тоді, як відомо, після влучань на місцях почалися пожежі та евакуація персоналу.

Пізніше у мережі показали супутникові знімки наслідків удару по аеродрому РФ "Кущевськ".

Також ми писали, що 17 квітня українські військові знищили російський літак гелікоптер Мі-8. Його вартість від 10 до 15 мільйонів доларів.

СБУ
війна
безпілотники
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