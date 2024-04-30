Атака на аеродром "Кущевська" у РФ — в СБУ розповіли, як це змінить інтенсивність обстрілів
Дрони Служби безпеки України уразили російський військовий аеродром "Кущевська" у Краснодарському краї РФ у ніч проти 27 квітня. Там, як відомо, окупанти розміщували винищувачі Су-34 і Су-35, які щодня атакують українські позиції на фронті.
Це Новини.LIVE підтвердили джерела у спецслужбах.
Ураження російського аеродрому "Кущевська"
За даними британської розвідки, дана атака на військовий аеродром зменшить авіаційні атаки РФ на фронті.
"На відео з відкритих джерел видно, як кілька комплектів плануючих бомб було знищено на аеродромі. Цей успішний удар, ймовірно, змусить росію розосередити винищувачі, а також перерозподілити засоби ППО, щоб закрити прогалини", — йдеться у звіті розвідки.
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Відео удару по аеродрому можна подивитися за посиланням.
Варто нагадати, що тієї ж ночі вибухи лунали на Ільському та Слов’янському нафтопереробних заводах в Краснодарському краї. Тоді, як відомо, після влучань на місцях почалися пожежі та евакуація персоналу.
Пізніше у мережі показали супутникові знімки наслідків удару по аеродрому РФ "Кущевськ".
Також ми писали, що 17 квітня українські військові знищили російський літак гелікоптер Мі-8. Його вартість від 10 до 15 мільйонів доларів.
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