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Атака на аэродром "Кущевская" в РФ — в СБУ рассказали, как это изменит интенсивность обстрелов

30 апреля 2024 14:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Атака на аэродром "Кущевская" в РФ — в СБУ рассказали, как это изменит интенсивность обстрелов
Последствия атаки на аэродром. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Дроны Службы безопасности Украины поразили российский военный аэродром "Кущевская" в Краснодарском крае РФ в ночь на 27 апреля. Там, как известно, оккупанты размещали истребители Су-34 и Су-35, которые ежедневно атакуют украинские позиции на фронте.

Это Новини.LIVE подтвердили источники в спецслужбах.

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Поражение российского аэродрома "Кущевская"

По данным британской разведки, данная атака на военный аэродром уменьшит авиационные атаки РФ на фронте.

"На видео из открытых источников видно, как несколько комплектов планирующих бомб были уничтожены на аэродроме. Этот успешный удар, вероятно, заставит Россию рассредоточить истребители, а также перераспределить средства ПВО, чтобы закрыть пробелы", — говорится в отчете разведки.

Внимание! Видео 18+, содержащая ненормативную лексику!

Поражение аэродрома в РФ
Скриншот

 

Видео удара по аэродрому можно посмотреть по ссылке. 

Следует напомнить, что в ту же ночь взрывы раздавались на Ильском и Славянском нефтеперерабатывающих заводах в Краснодарском крае. Тогда, как известно, после попадания на местах начались пожары и эвакуация персонала.

Позже в сети показали спутниковые снимки последствий удара по аэродрому РФ "Кущевск".

Также мы писали, что 17 апреля украинские военные уничтожили российский самолет вертолет Ми-8. Его стоимость составляет от 10 до 15 миллионов долларов.

СБУ
война
беспилотники
дроны
самолеты
истребитель
война в Украине

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