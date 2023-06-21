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Атака на Хмельниччину: які пошкодження і скільки дронів збили

21 червня 2023 08:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Атака на Хмельниччину: які пошкодження і скільки дронів збили
Співробітник ДСНС гасить пожежу. Фото ілюстаційне: ДСНС
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч на 21 червня росіяни атакували Хмельницьку область. За попередніми даними, уламки пошкодили будівлю в одній із громад.

Про це повідомляє Суспільне.

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У повідомленні зазначається, що внаслідок падіння уламків на будівлю та подальшої пожежі в одній із громад сталися аварійні відключення електрики.

Своєю чергою, у "Хмельницькобленерго" розповіли, що відключення торкнулося частини міста та двох сіл у громаді. Передбачається, що відновлення електропостачання відбудеться приблизно о 8:00.

Обстріли
Повідомлення Суспільного. Фото: скріншот

Що кажуть українські військові

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 21 червня противник здійснив атаку в північному секторі з використанням ударних дронів іранського типу Shahed-136/131. Усіх безпілотників було успішно знищено повітряно-космічними силами Хмельницького.

За минулі 24 години, зокрема в ніч на 20 червня, ЗСУ зуміли збити 4 ворожі розвідувальні безпілотники різних моделей. Авіація Повітряних Сил провела низку повітряних операцій, завдаючи ударів по розташуванню, обладнанню та заднім фронтам окупаційних військ, включаючи використання авіаційної зброї, одержаної від західних союзників.

шахеди
Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, що вночі 21 червня в багатьох областях України оголошено повітряну тривогу. Потужні вибухи було чути у кількох регіонах. Близько 5 ранку сильні вибухи пролунали на Хмельниччині.

Також ми писали, що вночі 20 червня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Сили повітряної оборони ЗСУ знищили 32 із 35 застосованих противником дронів-камікадзе.

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