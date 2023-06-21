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Мощные взрывы в Хмельницкой области: в воздухе вражеские шахеды

21 июня 2023 05:03
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Хмельницкой области 21 июня ночью
В воздухе вражеские шахеды. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 21 июня, во многих областях Украины объявлена воздушная тревога. Мощные взрывы слышны в нескольких регионах. Около 5 утра сильные взрывы прогремели в Хмельницкой области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Хмельницкой области 21 июня ночью

Мониторинговые каналы пишут, что в области было очень громко.

Вероятно, работает украинская ПВО.

В Хмельницкой облгосадминистрации требуют всем находиться в укрытии.

"В Хмельницкой области были слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях!" — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Напомним, ночью, 21 июня, Украиной начала распространяться воздушная тревога. Карта страны начала "краснеть" после часу ночи. Украинцев предупредили о возможности ракетного обстрела и атаки беспилотников.

Также мы писали, что ночью 20 июня Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Силы воздушной обороны ВСУ уничтожили 32 из 35 примененных противником дронов-камикадзе.

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