Взрывы в Хмельницкой области 21 июня ночью

В воздухе вражеские шахеды. Фото: Google

Ночью, 21 июня, во многих областях Украины объявлена воздушная тревога. Мощные взрывы слышны в нескольких регионах. Около 5 утра сильные взрывы прогремели в Хмельницкой области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Мониторинговые каналы пишут, что в области было очень громко.

Вероятно, работает украинская ПВО.

В Хмельницкой облгосадминистрации требуют всем находиться в укрытии.

"В Хмельницкой области были слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях!" — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Напомним, ночью, 21 июня, Украиной начала распространяться воздушная тревога. Карта страны начала "краснеть" после часу ночи. Украинцев предупредили о возможности ракетного обстрела и атаки беспилотников.

Также мы писали, что ночью 20 июня Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Силы воздушной обороны ВСУ уничтожили 32 из 35 примененных противником дронов-камикадзе.