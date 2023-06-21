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Атака на Хмельнитчину: какие повреждения и сколько дронов сбили

21 июня 2023 08:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Атака на Хмельнитчину: какие повреждения и сколько дронов сбили
Сотрудник ГСЧС тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ночь на 21 июня россияне атаковали Хмельницкую область. По предварительным данным, обломки повредили здание в одной из громад.

Об этом сообщает Суспільне.

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В сообщении указывается, что в результате падения обломков на здание и последующего пожара в одной из громад произошли аварийные отключения электричества. 

В свою очередь, в "Хмельницкоблэнерго" рассказали, что отключение затронуло часть города и две деревни в громаде. Предполагается, что восстановление электроснабжения произойдет примерно в 8:00.

Обстрелы
Сообщение Суспільного. Фото: скриншот

Что говорят украинские военные

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что 21 июня противник осуществил атаку в северном секторе с использованием ударных дронов иранского типа Shahed-136/131. Все беспилотники были успешно уничтожены воздушно-космическими силами Хмельницкого.

За прошедшие 24 часа, в частности в ночь на 20 июня, ВСУ сумели сбить 4 вражеских разведывательных беспилотника различных моделей. Авиация Воздушных Сил провела ряд воздушных операций, нанося удары по расположению, оборудованию и задним фронтам оккупационных войск, включая использование авиационного оружия, полученного от западных союзников.

шахеди
Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: Воздушные силы ВСУ

Напомним, что ночью 21 июня во многих областях Украины объявлена воздушная тревога. Мощные взрывы были слышны в нескольких регионах. Около 5 утра сильные взрывы прогремели в Хмельницкой области.

Также мы писали, что ночью 20 июня Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Силы воздушной обороны ВСУ уничтожили 32 из 35 примененных противником дронов-камикадзе.

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