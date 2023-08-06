Росіяни обстріляли Хмельниччину 5 та 6 серпня: наслідки атаки

Атака на Хмельниччину: в ОВА повідомили про пошкодження
Вдень, 5 серпня та у ніч проти 6 серпня російські терористи декілька раз атакували Хмельницьку область. Більшість ракет збила ППО, але є пошкодження.
Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.
Обстріл Хмельниччини
Повідомляється, що ввечері 5 серпня окупанти обстріляли Хмельницьку область. Ворог намагався завдати удару по Старокостянтинівському аеродрому.
Відомо, що серія вибухів пролунала в Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах. Більшість ракет збила ППО. Однак, вибуховою хвилею було пошкоджено приватні будинки, комунальний заклад культури, приміщення автовокзалу та комерційне приміщення.
Окрім цього, внаслідок терористичної атаки виникла пожежа у Старокостянтинівській громаді. Там загорівся склад відходів кукурудзи на території елеватора. До ліквідації пожежі залучили 16 рятувальників та три одиниці техніки.
Внаслідок вибуху працівник підприємства отримав поранення.
У мережі місцеві пабліки оприлюднили фото наслідків атаки.
Нагадаємо, вночі, 6 серпня, пролунали в Хмельницькій області. Росія нещадно атакує регіон, обсипаючи його ракетами, що пов'язано зі спробами ворога ударити по військовому аеродрому в одному з населених пунктів.