Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Атака на Хмельниччину: в ОВА повідомили про пошкодження arrow

Атака на Хмельниччину: в ОВА повідомили про пошкодження

6 серпня 2023 10:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни обстріляли Хмельниччину 5 та 6 серпня: наслідки атаки
Росіяни обстрілюють українські міста ракетами. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вдень, 5 серпня та у ніч проти 6 серпня російські терористи декілька раз атакували Хмельницьку область. Більшість ракет збила ППО, але є пошкодження.

Про це повідомили у Хмельницькій ОВА. 

Читайте також:

Обстріл Хмельниччини

Повідомляється, що ввечері 5 серпня окупанти обстріляли Хмельницьку область. Ворог намагався завдати удару по Старокостянтинівському аеродрому. 

Відомо, що серія вибухів пролунала в Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах. Більшість ракет збила ППО. Однак, вибуховою хвилею було пошкоджено приватні будинки, комунальний заклад культури, приміщення автовокзалу та комерційне приміщення. 

Окрім цього, внаслідок терористичної атаки виникла пожежа у Старокостянтинівській громаді. Там загорівся склад відходів кукурудзи на території елеватора. До ліквідації пожежі залучили 16 рятувальників та три одиниці техніки. 

Внаслідок вибуху працівник підприємства отримав поранення. 

null
Повідомлення ОВА. Фото: скриншот

У мережі місцеві пабліки оприлюднили фото наслідків атаки. 

Нагадаємо, вночі, 6 серпня, пролунали в Хмельницькій області. Росія нещадно атакує регіон, обсипаючи його ракетами, що пов'язано зі спробами ворога ударити по військовому аеродрому в одному з населених пунктів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз