Росіяни обстріляли Хмельниччину 5 та 6 серпня: наслідки атаки

Росіяни обстрілюють українські міста ракетами. Фото ілюстративне: google

Вдень, 5 серпня та у ніч проти 6 серпня російські терористи декілька раз атакували Хмельницьку область. Більшість ракет збила ППО, але є пошкодження.

Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.

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Повідомляється, що ввечері 5 серпня окупанти обстріляли Хмельницьку область. Ворог намагався завдати удару по Старокостянтинівському аеродрому.

Відомо, що серія вибухів пролунала в Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах. Більшість ракет збила ППО. Однак, вибуховою хвилею було пошкоджено приватні будинки, комунальний заклад культури, приміщення автовокзалу та комерційне приміщення.

Окрім цього, внаслідок терористичної атаки виникла пожежа у Старокостянтинівській громаді. Там загорівся склад відходів кукурудзи на території елеватора. До ліквідації пожежі залучили 16 рятувальників та три одиниці техніки.

Внаслідок вибуху працівник підприємства отримав поранення.

Повідомлення ОВА. Фото: скриншот

У мережі місцеві пабліки оприлюднили фото наслідків атаки.

Нагадаємо, вночі, 6 серпня, пролунали в Хмельницькій області. Росія нещадно атакує регіон, обсипаючи його ракетами, що пов'язано зі спробами ворога ударити по військовому аеродрому в одному з населених пунктів.