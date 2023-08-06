Россияне обстреляли Хмельницкую область 5 и 6 августа: последствия атаки

Россияне обстреливают украинские города ракетами. Фото иллюстративное: google

Днем 5 августа и в ночь на 6 августа российские террористы несколько раз атаковали Хмельницкую область. Большинство ракет сбила ПВО, но есть повреждения.

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА.

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Обстрел Хмельницкой области

Сообщается, что вечером 5 августа оккупанты обстреляли Хмельницкую область. Враг пытался нанести удар по Староконстантиновскому аэродрому.

Известно, что серия взрывов прогремела в Староконстантиновской и Хмельницкой громадах. Большинство ракет сбила ПВО. Однако взрывной волной были повреждены частные дома, коммунальное учреждение культуры, помещение автовокзала и коммерческое помещение.

Кроме этого, в результате террористической атаки возник пожар в Староконстантиновской громаде. Там загорелся отходный состав кукурузы на территории элеватора. К ликвидации пожара привлекли 16 спасателей и три единицы техники.

В результате взрыва работник предприятия получил ранения.

Сообщение ОВА. Фото: скриншот

В сети местные паблики обнародовали фото последствий атаки.

Напомним, сегодня ночью, 6 августа, прозвучали в Хмельницкой области. Россия беспощадно атакует регион, осыпая его ракетами, что связано с попытками врага ударить по военному аэродрому в одном из населенных пунктов.