Россияне обстреляли Хмельницкую область 5 и 6 августа: последствия атаки

Атака на Хмельнитчину: в ОВА сообщили о повреждениях
Днем 5 августа и в ночь на 6 августа российские террористы несколько раз атаковали Хмельницкую область. Большинство ракет сбила ПВО, но есть повреждения.
Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА.
Обстрел Хмельницкой области
Сообщается, что вечером 5 августа оккупанты обстреляли Хмельницкую область. Враг пытался нанести удар по Староконстантиновскому аэродрому.
Известно, что серия взрывов прогремела в Староконстантиновской и Хмельницкой громадах. Большинство ракет сбила ПВО. Однако взрывной волной были повреждены частные дома, коммунальное учреждение культуры, помещение автовокзала и коммерческое помещение.
Кроме этого, в результате террористической атаки возник пожар в Староконстантиновской громаде. Там загорелся отходный состав кукурузы на территории элеватора. К ликвидации пожара привлекли 16 спасателей и три единицы техники.
В результате взрыва работник предприятия получил ранения.
В сети местные паблики обнародовали фото последствий атаки.
Напомним, сегодня ночью, 6 августа, прозвучали в Хмельницкой области. Россия беспощадно атакует регион, осыпая его ракетами, что связано с попытками врага ударить по военному аэродрому в одном из населенных пунктов.