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Ракетний обстріл Хмельницької області продовжується: серія вибухів

6 серпня 2023 04:07
оновлено: 04:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ракетний обстріл Хмельницької області вночі 6 серпня продовжується
Пожежа розгорається після вибуху. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На Хмельниччині прозвучала серія повторних вибухів вночі, 6 серпня. Регіон намагається відбитися від російських ракет.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повторні вибухи в Хмельницькій області вночі 6 серпня

Оновлено 04:09. У Хмельницькій області знову лунають вибухи. 

Оновлено 04:10. "В Хмельницькій області знову серія вибухів. Працює ППО", — повідомляють у Хмельницькій ОВА.

Джерело: t.me/khmelnytskaODA

Оновлено 04:12. У низці областей прозвучали відбої повітряних тривог. Однак у більшості регіонів — загроза триває.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 6 серпня, в Хмельницькій області чути низку гучних вибухів. У регіоні також триває загроза удару БпЛА.

Також ми писали, що вночі, 6 серпня, з'явилася інформація про вибухи в Хмельницькій області. Регіон відбивається від БпЛА, там працює ППО.

Додамо, що в Київській області вночі, 6 серпня, лунають вибухи. Раніше повідомлялося про групу ракет у повітряному просторі регіону.

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