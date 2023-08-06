Ракетний обстріл Хмельницької області вночі 6 серпня продовжується

Ракетний обстріл Хмельницької області продовжується: серія вибухів
На Хмельниччині прозвучала серія повторних вибухів вночі, 6 серпня. Регіон намагається відбитися від російських ракет.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повторні вибухи в Хмельницькій області вночі 6 серпня
Оновлено 04:09. У Хмельницькій області знову лунають вибухи.
Оновлено 04:10. "В Хмельницькій області знову серія вибухів. Працює ППО", — повідомляють у Хмельницькій ОВА.
Оновлено 04:12. У низці областей прозвучали відбої повітряних тривог. Однак у більшості регіонів — загроза триває.
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 6 серпня, в Хмельницькій області чути низку гучних вибухів. У регіоні також триває загроза удару БпЛА.
Також ми писали, що вночі, 6 серпня, з'явилася інформація про вибухи в Хмельницькій області. Регіон відбивається від БпЛА, там працює ППО.
Додамо, що в Київській області вночі, 6 серпня, лунають вибухи. Раніше повідомлялося про групу ракет у повітряному просторі регіону.