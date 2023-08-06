Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Триває нещадний обстріл Хмельниччини: РФ атакує область arrow

Триває нещадний обстріл Хмельниччини: РФ атакує область

6 серпня 2023 04:40
оновлено: 04:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Триває нещадний обстріл Хмельниччини: РФ атакує область
Дим після вибуху підіймається догори. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повторні вибухи вночі, 6 серпня, повторно пролунали в Хмельницькій області. Росія нещадно атакує регіон, обсипаючи його ракетами.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Оновлено 04:48. Повторні вибухи пролунали в Хмельницькій області.

Ймовірно ворог намагається атакувати Старокостянтинів, де є військовий аеродром, як зазначив депутат ЛМР Ігор Зінкевич.

Джерело: t.me/zinkevich_igor

Оновлено 04:53. Триває дорозвідка повітряного простору.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз