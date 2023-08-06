Триває нещадний обстріл Хмельниччини: РФ атакує область
6 серпня 2023 04:40
оновлено: 04:53
Дим після вибуху підіймається догори. Фото: google.com
Повторні вибухи вночі, 6 серпня, повторно пролунали в Хмельницькій області. Росія нещадно атакує регіон, обсипаючи його ракетами.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Оновлено 04:48. Повторні вибухи пролунали в Хмельницькій області.
Ймовірно ворог намагається атакувати Старокостянтинів, де є військовий аеродром, як зазначив депутат ЛМР Ігор Зінкевич.
Оновлено 04:53. Триває дорозвідка повітряного простору.
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