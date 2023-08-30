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Атака на Псков викликала істерику в головного пропагандиста РФ

30 серпня 2023 12:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Атака на Псков викликала істерику в головного пропагандиста РФ
Російський пропагандист Володимир Соловйов. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У путінського пропагандиста Соловйова трапилася істерика через атаку на Псков. Він упевнений, що це справа рук НАТО і закликав знищити країни Балтії.

Про це пропагандист РФ Володимир Соловйов заявив у ефірі власної програми.

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"Псков — це ж зовсім поряд з країнами НАТО! То звідки був запуск? З України?", — волав Соловйов.

Соловйов також закликав завдати ударів по країнах Балтії, як відповідь за атаку на Псков.

"З території Прибалтики? Знищити Прибалтику, якщо так!", — заявив пропагандист. 

 

Раніше ми повідомляли, ввечері, 29 серпня, близько 23:30 пролунала серія вибухів в аеропорту "Хрести" в Пскові, що в РФ. Внаслідок нібито атаки БпЛА, там зайнялася пожежа, щобільше, вибухи лунають і досі.

Нагадаємо, вночі, 30 серпня, у Брянську, що в Росії, сталася низка вибухів. Міноборони РФ запевняє, що по безпілотниках відпрацювала ППО, однак вибухи в регіоні тривають.

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