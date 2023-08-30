Атака на Псков вызвала истерику у главного пропагандиста РФ

Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото: росСМИ

У путинского пропагандиста Соловьева случилась истерика из-за атаки на Псков. Он уверен, что это дело рук НАТО, и призвал уничтожить страны Балтии.

Об этом пропагандист РФ Владимир Соловьев заявил в эфире своей программы.

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"Псков — это ведь совсем рядом со странами НАТО! Так откуда был запуск? Из Украины?", — кричал Соловьев.

Соловьев также призвал нанести удары по странам Балтии, как ответ за атаку на Псков.

"С территории Прибалтики? Уничтожить Прибалтику, если да!", — заявил пропагандист.

Ранее мы сообщали, вечером, 29 августа, около 23:30 прозвучала серия взрывов в аэропорту "Кресты" в Пскове в РФ. В результате якобы атаки БпЛА, там загорелся пожар. Более того, взрывы раздаются до сих пор.

Напомним, ночью, 30 августа, в Брянске, что в России, произошел ряд взрывов. Минобороны РФ уверяет, что по беспилотникам отработало ПВО, однако взрывы в регионе продолжаются.