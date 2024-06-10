ВМС України спростували удар по російському кораблю в Азовському морі

Російський ракетний катер "Сарсар". Фото ілюстративне: росЗМІ

Атаки Збройних сил України на російський десантний корабель в акваторії Азовського моря, не було. Попри це в у відкритому морі досі чергують шість ворожих суден.

Про це повідомив спікер українських ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у понеділок, 10 червня.

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За словами речника, атаки на корабель не було.

"На жаль, станом на зараз це новини з майбутнього, і це обов’язково станеться", — сказав Плетенчук.

Він також додав, що зараз в Азовському морі перебувають три великі десантні кораблі та три ракетні катери типу "Буян".

"Але інформація про ураження одного з них поки що не відповідає дійсності", — додав речник.

Нагадаємо, 8 червня близько опівночі український безпілотний літальний апарат атакував російський корабель біля порту Єйськ Азовського моря.

Додамо, що російські військові на тлі масованих атак по військовій інфраструктурі ворога в Криму, терміново евакуюють родини.

Удари українських військ сталися поблизу Джанкоя, Чорноморського та Євпаторії, внаслідок чого було знищено батарею ЗРК С-400 "Тріумф" та С-300 з радарними установками.