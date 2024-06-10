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Атака на российский корабль в Азовском море — в ВМС Украины отреагировали

10 июня 2024 18:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
ВМС Украины опровергли удар по российскому кораблю в Азовском море
Российский ракетный катер "Сарсар". Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Атаки Вооруженных сил Украины на российский десантный корабль в акватории Азовского моря не было. Несмотря на это, в открытом море до сих пор дежурят шесть вражеских судов.

Об этом сообщил спикер украинских ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в понедельник, 10 июня.

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По словам спикера, атаки на корабль не было.

"К сожалению, по состоянию на данный момент это новости из будущего, и это обязательно произойдет", — сказал Плетенчук.

Он также добавил, что сейчас в Азовском море находятся три больших десантных корабля и три ракетных катера типа "Буян".

"Но информация о поражении одного из них пока не соответствует действительности", — добавил спикер.

Напомним, 8 июня около полуночи украинский беспилотный летательный аппарат атаковал российский корабль у порта Ейск Азовского моря.

Добавим, что российские военные на фоне массированных атак по военной инфраструктуре врага в Крыму срочно эвакуируют семьи.

Удары украинских войск произошли вблизи Джанкоя, Черноморского и Евпатории, в результате чего была уничтожена батарея ЗРК С-400 "Триумф" и С-300 с радарными установками.

корабль
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Россия
Украина
флот
Киев
Азовское море

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