ВМС Украины опровергли удар по российскому кораблю в Азовском море

Атака на российский корабль в Азовском море — в ВМС Украины отреагировали
Атаки Вооруженных сил Украины на российский десантный корабль в акватории Азовского моря не было. Несмотря на это, в открытом море до сих пор дежурят шесть вражеских судов.
Об этом сообщил спикер украинских ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в понедельник, 10 июня.
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По словам спикера, атаки на корабль не было.
"К сожалению, по состоянию на данный момент это новости из будущего, и это обязательно произойдет", — сказал Плетенчук.
Он также добавил, что сейчас в Азовском море находятся три больших десантных корабля и три ракетных катера типа "Буян".
"Но информация о поражении одного из них пока не соответствует действительности", — добавил спикер.
Напомним, 8 июня около полуночи украинский беспилотный летательный аппарат атаковал российский корабль у порта Ейск Азовского моря.
Добавим, что российские военные на фоне массированных атак по военной инфраструктуре врага в Крыму срочно эвакуируют семьи.
Удары украинских войск произошли вблизи Джанкоя, Черноморского и Евпатории, в результате чего была уничтожена батарея ЗРК С-400 "Триумф" и С-300 с радарными установками.
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