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Атака на російський танкер SIG є спецоперацією СБУ і ВМС України, — NV

5 серпня 2023 08:37
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Атака на російський танкер SIG є спецоперацією СБУ і ВМС України, — NV
Внутрішні пошкодження танкера SIG. Фото: УНІАН
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Атака дронами на російський танкер SIG є спільною спецоперацією СБУ і Військово-морського флоту України.

Проце повідомляє NV з посиланням на власні джерела. 

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Дрон з 450 кг тротилу досягнув цілі і влаштував окупантам масштабну пожежу, оскільки танкер був навантажений паливом.

Раніше стало відомо, поблизу Кримського мосту близько опівночі пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі вказують, що чули гучний вибух у районі населеного пунктуЯковенкове. Серед місцевих почалася паніка. Соцмережі розривають повідомлення про гучні вибухи, зникле світло та перекритий міст.

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