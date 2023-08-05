Атака на російський танкер SIG є спецоперацією СБУ і ВМС України, — NV
5 серпня 2023 08:37
Внутрішні пошкодження танкера SIG. Фото: УНІАН
Атака дронами на російський танкер SIG є спільною спецоперацією СБУ і Військово-морського флоту України.
Проце повідомляє NV з посиланням на власні джерела.
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Дрон з 450 кг тротилу досягнув цілі і влаштував окупантам масштабну пожежу, оскільки танкер був навантажений паливом.
Раніше стало відомо, поблизу Кримського мосту близько опівночі пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі вказують, що чули гучний вибух у районі населеного пунктуЯковенкове. Серед місцевих почалася паніка. Соцмережі розривають повідомлення про гучні вибухи, зникле світло та перекритий міст.