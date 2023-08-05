Морской дрон попал в танкер в 30 милях от Керченского пролива, — рос "СМИ"

Морской дрон попал в танкер.

Российские СМИ сообщают, что в 30 милях от Керченского пролива морской дрон врезался в танкер. В целом вблизи оккупированного Крыма сообщалось о трех взрывах. Они произошли около полуночи 5 августа.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Мы собрали всю информацию о взрывах вблизи оккупированного Крыма на данный момент.

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Российские СМИ сообщают, что неподалеку от Керченского пролива морской дрон врезался в танкер.

В пабликах распространяют информацию о российском танкере, который был спущен на воду в 2014 году.

Российские паблики пишут, что дрон таранил танкер "Sig", находившийся на якорной стоянке к югу от Керченского пролива.

Официально "власть" Крыма это не подтверждает.

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Информация о попадании в танкер "Sig" подтверждается.

"Морским дроном в районе Керченского пролива был поражен коммерческий танкер, что и вызвало детонацию, увиденную с полуострова", — сообщает Brief.

Сообщается, что этот танкер был под санкциями США за транспортировку авиационного горючего в Сирию.

Напомним, вблизи Крымского моста около полуночи раздались мощные взрывы. Местные жители указывают, что слышали громкий взрыв в районе населённого пункта Яковенково. Среди местных началась паника. Соцсети разрывают сообщения о громких взрывах, пропавшем свете и перекрытом мосте.

Тем временем "советник главы" Крыма Олег Крючков заявил, что не может подтвердить информацию о взрывах.

Добавим, что в Украине уже второй год продолжается полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

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