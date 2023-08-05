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Атака на российский танкер SIG является спецоперацией СБУ и ВМС Украины, — NV

5 августа 2023 08:37
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Атака на российский танкер SIG является спецоперацией СБУ и ВМС Украины, — NV
Внутренние повреждения танкера SIG. Фото: УНИАН
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Атака дронами на российский танкер SIG представляет собой общую спецоперацию СБУ и Военно-морского флота Украины.

Об этом сообщает NV со ссылкой на собственные источники.

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Ранее стало известно, что вблизи Крымского моста около полуночи прогремели мощные взрывы. Местные жители указывают, что слышали громкий взрыв в районе населённого пункта Яковенково. Среди местных началась паника. Соцсети разрывают сообщения о громких взрывах, пропавшем свете и перекрытом мосте.

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