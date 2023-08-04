Звільнення Криму невідворотне, — Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Фото: Facebook

У Меджлісі кримськотатарського народу прокоментували нічні вибухи в окупованому Криму. Там вважають, що все наближає його до звільнення.

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав на своїй сторінці у Facebook.

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Близько четвертої ранку в кількох місцях окупованого Криму лунали вибухи. Найгучніше було в районі Феодосії. Місцеві мешканці повідомляли, що у місті зникло світло, не працював інтернет.

"У кількох районах півострову, включаючи місто Kefe/Феодосія, російські варвари задіяли ППО. Над Кримом баражують дрони", — так написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

І при цьому додав, що звільнення Криму — невідворотне.

Нагадаємо, у Криму партизани "засікли" розташування ППО окупантів. Вона розташовується на виїзді з Феодосії до Владиславівки.

Додамо, Збройні сили України підтвердили удар по Чонгарському мосту, який розташований на адміністративному кордоні Криму та Херсонської області. Його пошкодили вранці 29 липня.