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Атака по Чорноморському флоту у Севастополі: який вигляд з супутника мають наслідки ударів

13 вересня 2023 22:30
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Валерія Пержун
редактор
Атака по Чорноморському флоту у Севастополі: який вигляд з супутника мають наслідки ударів
Наслідки ударів у Севастополі. Фото: росЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У ніч з 12 на 13 вересня ЗСУ завдали серйозних пошкоджень морському заводу в тимчасово окупованому Севастополі. Територія підприємства випалена, обладнання зруйноване.

Про це свідчать супутникові знімки

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У ніч на 13 вересня в окупованому Севастополі пролунала серія вибухів. Пособник окупантів у Севастополі Михайло Развожаєв заявив, що на південному майданчику Севморзаводу спалахнула пожежа. Також він повідомив про 24 постраждалих.

У Міноборони РФ заявили, що ЗСУ завдали удару "відразу десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу і трьома безекіпажними катерами" по кораблях Чорноморського флоту.

За попередніми даними, пошкодження отримали десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону". На супутникових знімках компанії Planet.com видно, наслідки удару. 

Водночас, як повідомляє моніторингова група monitor,  десантний корабель "Мінськ" був повністю знищений.

"Це остаточне прощавай. Про відновлення не може йти і мова. Із чим вас всіх і вітаємо ще раз", — йдеться у підписі до знімка.

Українська моніторингова група підтвердила знащення корабля "Мінськ"
Скриншот повідомлення monitor

Нагадаємо, командувач Повітряних сил подякував пілотам за чудову роботу у Севастополі.

Також експерт пояснив, про що свідчить масштаб ракетної атаки на Севастополь.

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