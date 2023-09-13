Атака по Чорноморському флоту у Севастополі: який вигляд з супутника мають наслідки ударів

Наслідки ударів у Севастополі. Фото: росЗМІ

У ніч з 12 на 13 вересня ЗСУ завдали серйозних пошкоджень морському заводу в тимчасово окупованому Севастополі. Територія підприємства випалена, обладнання зруйноване.

Про це свідчать супутникові знімки.

Читайте також:

Що відомо про удари по заводу у Севастополі

У ніч на 13 вересня в окупованому Севастополі пролунала серія вибухів. Пособник окупантів у Севастополі Михайло Развожаєв заявив, що на південному майданчику Севморзаводу спалахнула пожежа. Також він повідомив про 24 постраждалих.

У Міноборони РФ заявили, що ЗСУ завдали удару "відразу десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу і трьома безекіпажними катерами" по кораблях Чорноморського флоту.

За попередніми даними, пошкодження отримали десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону". На супутникових знімках компанії Planet.com видно, наслідки удару.

Aftermath of the Ukrainian attack on Sevastopol shipyard, as seen on the @planet LR satellite images captured on Sep. 12 and Sep. 13. pic.twitter.com/LWQzUpGxKD — Mark Krutov (@kromark) September 13, 2023

Водночас, як повідомляє моніторингова група monitor, десантний корабель "Мінськ" був повністю знищений.

"Це остаточне прощавай. Про відновлення не може йти і мова. Із чим вас всіх і вітаємо ще раз", — йдеться у підписі до знімка.

Скриншот повідомлення monitor

Нагадаємо, командувач Повітряних сил подякував пілотам за чудову роботу у Севастополі.

Також експерт пояснив, про що свідчить масштаб ракетної атаки на Севастополь.