Атака по Черноморскому флоту в Севастополе: как последствия удара выглядят со спутников

Результаты ударов в Севастополе. Фото: росСМИ

В ночь с 12 на 13 сентября ВСУ нанесли серьезные повреждения морскому заводу во временно оккупированном Севастополе. Территория предприятия выжжена, оборудование разрушено.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

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Что известно об ударах по заводу в Севастополе

В ночь на 13 сентября в оккупированном Севастополе раздалась серия взрывов. Пособник окупантов в Севастополе Михаил Развожаев заявил, что на южной площадке Севморзавода вспыхнул пожар. Также он сообщил о 24 пострадавших.

В Минобороны РФ заявили, что ВСУ нанесли удар "сразу десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу и тремя безэкипажными катерами" по кораблям Черноморского флота.

По предварительным данным, повреждения получили десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону". На спутниковых снимках компании Planet.com видно последствия удара.

После украинского нападения на Севастополе шпионар, как положено на @planet LR satelite images captured on Sep. 12 and Sep. 13. pic.twitter.com/LWQzUpGxKD — Mark Krutov (@kromark) 13 сентября 2023

В то же время, как сообщает мониторинговая группа monitor, десантный корабль "Минск" был полностью уничтожен.

"Это окончательно прощай. О восстановлении не может идти и речь. С чем вас всех и поздравляем еще раз", — говорится в подписи к снимку.

Скриншот сообщения monitor

Напомним, командующий Воздушными силами поблагодарил пилотов за отличную работу в Севастополе.

Также эксперт объяснил, о чем свидетельствует масштаб ракетной атаки на Севастополь.