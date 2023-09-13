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Атака по Черноморскому флоту в Севастополе: как последствия удара выглядят со спутников

13 сентября 2023 22:30
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Валерия Пержун
редактор
Атака по Черноморскому флоту в Севастополе: как последствия удара выглядят со спутников
Результаты ударов в Севастополе. Фото: росСМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В ночь с 12 на 13 сентября ВСУ нанесли серьезные повреждения морскому заводу во временно оккупированном Севастополе. Территория предприятия выжжена, оборудование разрушено.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

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В ночь на 13 сентября в оккупированном Севастополе раздалась серия взрывов. Пособник окупантов в Севастополе Михаил Развожаев заявил, что на южной площадке Севморзавода вспыхнул пожар. Также он сообщил о 24 пострадавших.

В Минобороны РФ заявили, что ВСУ нанесли удар "сразу десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу и тремя безэкипажными катерами" по кораблям Черноморского флота.

По предварительным данным, повреждения получили десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону". На спутниковых снимках компании Planet.com видно последствия удара.

В то же время, как сообщает мониторинговая группа monitor, десантный корабль "Минск" был полностью уничтожен.

"Это окончательно прощай. О восстановлении не может идти и речь. С чем вас всех и поздравляем еще раз", — говорится в подписи к снимку.

Украинская мониторинговая группа подтвердила значение корабля "Минск"
Скриншот сообщения monitor

Напомним, командующий Воздушными силами поблагодарил пилотов за отличную работу в Севастополе.

Также эксперт объяснил, о чем свидетельствует масштаб ракетной атаки на Севастополь.

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