Експерт пояснив, про що свідчить масштаб ракетної атаки на Севастополь

Нічний Севастополь після ракетного удару по військовому об’єкту окупантів. Фото із соцмереж

Масований ракетний удар по військовому об’єкту у Севастополі – це показник сили ЗСУ. Крім того, така атака — це лише перший етап широкомасштабної операції української армії в Криму.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Це лише перший етап

Подібні операції в класифікації НАТО називаються "перший етап каскадного характеру планування операції".

На цьому етапі під вогневий контроль беруться логістичні шляхи і бази накопичення зброї та боєприпасів.

Експерт наголосив, що саме так і діє українська армія — завдає точкових, влучних ударів по російських військових об’єктах.

Мета атаки та можливості ЗСУ

Ця атака, упевнений експерт, має на меті знизити активність Чорноморського флоту країни-агресора у регіоні.

Крім того, зазначив Дмитро Снєгирьов, можна класифікувати цей удар як відплату за російські атаки на українську інфраструктуру.

Особливо важливою є інформація, яку оприлюднила окупаційна "влада" Криму — про кількість задіяних ракет. Це, на думку експерта, свідчить про серйозні можливості української армії у цій царині.

"Десять крилатих ракет, це досить показово", — підкреслив Снєгирьов.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у Севастополі "прилетіло" по судноремонтному заводу, де пошкоджені два російських кораблі. У місцевих пабліках стверджували, що вибухів у районі було близько трьох.

Міноборони РФ заявило про ракетну атаку на судноремонтний завод у Севастополі, а окупаційна влада міста заявила про 24 постраждалих.