Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Експерт пояснив, про що свідчить масштаб ракетної атаки на Севастополь arrow

Експерт пояснив, про що свідчить масштаб ракетної атаки на Севастополь

13 вересня 2023 15:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Експерт пояснив, про що свідчить масштаб ракетної атаки на Севастополь
Нічний Севастополь після ракетного удару по військовому об’єкту окупантів. Фото із соцмереж
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Масований ракетний удар по військовому об’єкту у Севастополі – це показник сили ЗСУ. Крім того, така атака — це лише перший етап широкомасштабної операції української армії в Криму.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

Це лише перший етап

Подібні операції в класифікації НАТО називаються "перший етап каскадного характеру планування операції".

На цьому етапі під вогневий контроль беруться логістичні шляхи і бази накопичення зброї та боєприпасів.

Експерт наголосив, що саме так і діє українська армія — завдає точкових, влучних ударів по російських військових об’єктах.

Мета атаки та можливості ЗСУ

Ця атака, упевнений експерт, має на меті знизити активність Чорноморського флоту країни-агресора у регіоні.

Крім того, зазначив Дмитро Снєгирьов, можна класифікувати цей удар як відплату за російські атаки на українську інфраструктуру.

Особливо важливою є інформація, яку оприлюднила окупаційна "влада" Криму — про кількість задіяних ракет. Це, на думку експерта, свідчить про серйозні можливості української армії у цій царині.

"Десять крилатих ракет, це досить показово", — підкреслив Снєгирьов.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у Севастополі "прилетіло" по судноремонтному заводу, де пошкоджені два російських кораблі. У місцевих пабліках стверджували, що вибухів у районі було близько трьох. 

Міноборони РФ заявило про ракетну атаку на судноремонтний завод у Севастополі, а окупаційна влада міста заявила про 24 постраждалих.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

"Україна поставить Росію на місце", — Яременко

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз