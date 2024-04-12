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Атака "Шахедів" на Україну — на які області поширилася небезпека

12 квітня 2024 00:53
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Повітряна тривога зараз, 12 квітня, в Україні. Які області опинилися в небезпеці через атаку ворожих безпілотників
"Шахеди" в небі. Фото ілюстративне: depositphotos/Lepasik
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряна тривога в Україні зараз, уночі 12 квітня, поширилася на ще кілька областей. На даний момент червоні на карті тривог шість регіонів.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

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Атака "Шахедів" на Україну — на які області поширилася небезпека - фото 1
Карта повітряних тривог

Під небезпекою зараз Київська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська та Дніпропетровська області.

Окупанти вкотре атакують Україну ударними безпілотниками.

Що відомо про атаку БпЛА на Україну вночі 12 квітня

О 00:27 військові попередили, що БпЛА з Кіровоградської області рухаються в напрямку Черкаської області, тримаючи північний курс, БпЛА у західній частині Миколаївщини летять у напрямку Вінницької області північно-західним курсом, БпЛА у східній частині Миколаївської області рухаються північно-західним курсом, БпЛА на півдні Дніпропетровської області летять у напрямку Дніпра, а БпЛА з Херсонщини рухаються в бік Миколаївської області північно-західним курсом.

О 00:55 стало відомо, що БпЛА з Черкаського області летять у напрямку Київської області північно-західним курсом, БпЛА в північно-західній та північній частинах Миколаївщини рухаються в напрямку Вінницької області, тримаючи північно-західний курс, а БпЛА в північно-східній частині Миколаївської області летять у напрямку Кіровоградської області північним курсом.

Атака "Шахедів" на Україну — на які області поширилася небезпека - фото 2
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Оновлено: О 01:07 в Повітряних Силах ЗС України повідомили про активність ворожої тактичної авіації  на північному-сході та загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Атака "Шахедів" на Україну — на які області поширилася небезпека - фото 3
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Через це оголосили тривогу в Харківській області. А о 01:14 через загрозу БпЛА тривога поширилася на Вінницьку область.

Атака "Шахедів" на Україну — на які області поширилася небезпека - фото 4
Карта повітряних тривог

О 01:30 оголосили тривогу в Житомирській області.

Атака "Шахедів" на Україну — на які області поширилася небезпека - фото 5
Карта повітряних тривог

Оновлено: О 01:38 дали відбій у Харківській області, а о 01:41 — у Дніпропетровській області.

Атака "Шахедів" на Україну — на які області поширилася небезпека - фото 6
Карта повітряних тривог

Нагадаємо, у четвер, 11 квітня, російська армія атакувала керованою авіабомбою місто Костянтинівка Донецької області. Внаслідок цього обстрілу дві жінки отримали поранення, а ще троє людей загинули.

А минулої ночі, 11 квітня, РФ нанесла по Україні черговий масований удар, унаслідок якого пошкоджено енергооб'єкти в чотирьох областях.

війна
безпілотники
обстріли
повітряна тривога
небезпека
війна в Україні

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