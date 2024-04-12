Повітряна тривога зараз, 12 квітня, в Україні. Які області опинилися в небезпеці через атаку ворожих безпілотників

Атака "Шахедів" на Україну — на які області поширилася небезпека
Повітряна тривога в Україні зараз, уночі 12 квітня, поширилася на ще кілька областей. На даний момент червоні на карті тривог шість регіонів.
Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.
Під небезпекою зараз Київська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська та Дніпропетровська області.
Окупанти вкотре атакують Україну ударними безпілотниками.
Що відомо про атаку БпЛА на Україну вночі 12 квітня
О 00:27 військові попередили, що БпЛА з Кіровоградської області рухаються в напрямку Черкаської області, тримаючи північний курс, БпЛА у західній частині Миколаївщини летять у напрямку Вінницької області північно-західним курсом, БпЛА у східній частині Миколаївської області рухаються північно-західним курсом, БпЛА на півдні Дніпропетровської області летять у напрямку Дніпра, а БпЛА з Херсонщини рухаються в бік Миколаївської області північно-західним курсом.
О 00:55 стало відомо, що БпЛА з Черкаського області летять у напрямку Київської області північно-західним курсом, БпЛА в північно-західній та північній частинах Миколаївщини рухаються в напрямку Вінницької області, тримаючи північно-західний курс, а БпЛА в північно-східній частині Миколаївської області летять у напрямку Кіровоградської області північним курсом.
Оновлено: О 01:07 в Повітряних Силах ЗС України повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північному-сході та загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Через це оголосили тривогу в Харківській області. А о 01:14 через загрозу БпЛА тривога поширилася на Вінницьку область.
О 01:30 оголосили тривогу в Житомирській області.
Оновлено: О 01:38 дали відбій у Харківській області, а о 01:41 — у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, у четвер, 11 квітня, російська армія атакувала керованою авіабомбою місто Костянтинівка Донецької області. Внаслідок цього обстрілу дві жінки отримали поранення, а ще троє людей загинули.
А минулої ночі, 11 квітня, РФ нанесла по Україні черговий масований удар, унаслідок якого пошкоджено енергооб'єкти в чотирьох областях.
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