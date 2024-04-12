Повітряна тривога зараз, 12 квітня, в Україні. Які області опинилися в небезпеці через атаку ворожих безпілотників

"Шахеди" в небі. Фото ілюстративне: depositphotos/Lepasik

Повітряна тривога в Україні зараз, уночі 12 квітня, поширилася на ще кілька областей. На даний момент червоні на карті тривог шість регіонів.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

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Карта повітряних тривог

Під небезпекою зараз Київська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська та Дніпропетровська області.

Окупанти вкотре атакують Україну ударними безпілотниками.

Що відомо про атаку БпЛА на Україну вночі 12 квітня

О 00:27 військові попередили, що БпЛА з Кіровоградської області рухаються в напрямку Черкаської області, тримаючи північний курс, БпЛА у західній частині Миколаївщини летять у напрямку Вінницької області північно-західним курсом, БпЛА у східній частині Миколаївської області рухаються північно-західним курсом, БпЛА на півдні Дніпропетровської області летять у напрямку Дніпра, а БпЛА з Херсонщини рухаються в бік Миколаївської області північно-західним курсом.

О 00:55 стало відомо, що БпЛА з Черкаського області летять у напрямку Київської області північно-західним курсом, БпЛА в північно-західній та північній частинах Миколаївщини рухаються в напрямку Вінницької області, тримаючи північно-західний курс, а БпЛА в північно-східній частині Миколаївської області летять у напрямку Кіровоградської області північним курсом.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Оновлено: О 01:07 в Повітряних Силах ЗС України повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північному-сході та загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Через це оголосили тривогу в Харківській області. А о 01:14 через загрозу БпЛА тривога поширилася на Вінницьку область.

Карта повітряних тривог

О 01:30 оголосили тривогу в Житомирській області.

Карта повітряних тривог

Оновлено: О 01:38 дали відбій у Харківській області, а о 01:41 — у Дніпропетровській області.

Карта повітряних тривог

Нагадаємо, у четвер, 11 квітня, російська армія атакувала керованою авіабомбою місто Костянтинівка Донецької області. Внаслідок цього обстрілу дві жінки отримали поранення, а ще троє людей загинули.

А минулої ночі, 11 квітня, РФ нанесла по Україні черговий масований удар, унаслідок якого пошкоджено енергооб'єкти в чотирьох областях.