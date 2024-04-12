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РФ атакувала Донеччину авіабомбами — є поранені та загиблі

12 квітня 2024 00:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
РФ атакувала Донеччину авіабомбами — є поранені та загиблі
Руйнування після обстрілу Костянтинівки. Скриншот відео Нацполіції України
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У четвер, 11 квітня, російські окупанти нанесли удар по місту Костянтинівка Донецької області. Унаслідок цього обстрілу є жертви та поранені.

Про це повідомили у Національній поліції України.

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Росіяни вдарили по місту керованою авіабомбою КАБ-500. Дві жінки зазнали поранень. Ще троє людей загинули.

Є пошкодження приватних будинків, багатоповерхівки, інфраструктурних об'єктів та адміністративної будівлі.

Патрульні поліцейські надавали допомогу травмованим після прильоту.

Нагадаємо, уночі 11 квітня російська армія вкотре завдала масованого удару по Україні. Ціллю ворога стала критична інфраструктура. У Харківській, Львівській, Запорізькій та Київській областях є пошкодження енергетичних об'єктів.

Також окупанти атакують декілька областей України зараз, уночі 12 квітня. У Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській області оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.

Донецька область
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