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Атака "Шахедов" на Украину — на какие области распространилась опасность

12 апреля 2024 00:53
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Воздушная тревога сейчас, 12 апреля, в Украине. Какие области оказались в опасности из-за атаки вражеских беспилотников
"Шахеды" в небе. Фото иллюстративное: depositphotos/Lepasik
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, ночью 12 апреля, распространилась на еще несколько областей. На данный момент красные на карте тревог шесть регионов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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Карта воздушных тревог

Под угрозой сейчас Киевская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская и Днепропетровская области.

Оккупанты в очередной раз атакуют Украину ударными беспилотниками.

Что известно об атаке БпЛА на Украину ночью 12 апреля

В 00:27 военные предупредили, что БпЛА из Кировоградской области движутся в направлении Черкасской области, держа северный курс, БпЛА в западной части Николаевской области летят в направлении Винницкой области северо-западным курсом, БпЛА в восточной части Николаевской области двигаются по северо-западному курсу, БпЛА на юге Днепропетровской области летят в направлении Днепра, а БпЛА из Херсона движутся в сторону Николаевской области северо-западным курсом.

В 00:55 стало известно, что БпЛА из Черкасской области летят в направлении Киевской области северо-западным курсом, БпЛА в северо-западной и северной частях Николаевской области движутся в направлении Винницкой области, держа северо-западный курс, а БпЛА в северо-восточной части Николаевской области летят в направлении Кировоградской области по северному курсу.

Атака "Шахедов" на Украину - на какие области распространилась опасность - фото 2
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Обновлено: В 01:07 в Воздушных Силах ВС Украины сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке и угрозе применения авиационных средств поражения.

Атака "Шахедов" на Украину - на какие области распространилась опасность - фото 3
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Из-за этого объявили тревогу в Харьковской области. А в 01:14 из-за угрозы БпЛА тревога распространилась на Винницкую область.

Атака "Шахедов" на Украину - на какие области распространилась опасность - фото 4
Карта воздушных тревог

В 01:30 объявили тревогу в Житомирской области.

Атака "Шахедов" на Украину - на какие области распространилась опасность - фото 5
Карта воздушных тревог

Обновлено: В 01:38 дали отбой в Харьковской области, а в 01:41 — в Днепропетровской области.

Атака "Шахедов" на Украину — на какие области распространилась опасность - фото 6
Карта воздушных тревог

Напомним, в четверг, 11 апреля, российская армия атаковала управляемой авиабомбой город Константиновка Донецкой области. В результате этого обстрела две женщины получили ранения, а еще три человека погибли.

А минувшей ночью, 11 апреля, РФ нанесла по Украине очередной массированный удар, в результате которого повреждены энергообъекты в четырех областях.

война
беспилотники
обстрелы
воздушная тревога
опасность
война в Украине

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