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Атака "шахедів" з півночі: в Україні шириться повітряна тривога

12 липня 2023 00:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога вночі 12 липня
Атака "шахедів" з півночі: в Україні шириться повітряна тривога
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 12 липня, в  Україні у кількох областях оголошена повітряна тривога. На цей момент іранські дрони курсують в бік Чернігівської, Черкаської та Київської областей з Сумської та Полтавської.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога вночі 12 липня

Нагадаємо, протягом доби ворог атакував Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу "Shahed". Усього було задіяно 28 дронів-камікадзе.

В результаті успішної бойової роботи наша ППО знищила 26 ударних БпЛА та 2 розвідувальних безпілотники типу "Zala". Також, ворог завдав 54 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

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