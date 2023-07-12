Атака "шахедів" з півночі: в Україні шириться повітряна тривога

Вночі, 12 липня, в Україні у кількох областях оголошена повітряна тривога. На цей момент іранські дрони курсують в бік Чернігівської, Черкаської та Київської областей з Сумської та Полтавської.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Нагадаємо, протягом доби ворог атакував Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу "Shahed". Усього було задіяно 28 дронів-камікадзе.

В результаті успішної бойової роботи наша ППО знищила 26 ударних БпЛА та 2 розвідувальних безпілотники типу "Zala". Також, ворог завдав 54 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.