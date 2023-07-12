Атака "шахедов" с севера: в Украине распространяется воздушная тревога
Ночью, 12 июля, в Украине в нескольких областях объявлена воздушная тревога. В настоящее время иранские дроны курсируют в сторону Черниговской, Черкасской и Киевской областей из Сумской и Полтавской.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога ночью 12 июля
00:44:
Сообщается об отбое тревоги в Харьковской области.
01:12:
Сообщается, что к карте воздушных тревог добавились Киевская и Кировоградская области.
01:21:
Воздушная тревога объявлена в Киеве.
"Внимание! Угроза применения врагом ударных БпЛА! Направляйтесь к укрытию", — написал начальник КМВА Сергей Попко.
Напомним, в течение суток враг атаковал Украину ударными беспилотниками иранского производства типа Shahed. Всего было задействовано 28 дронов-камикадзе.
В результате успешной боевой работы наша ПВО уничтожила 26 ударных БпЛА и 2 разведывательных беспилотника типа "Zala". Также враг нанес 54 авиационных ударов и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.