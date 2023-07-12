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Атака "шахедов" с севера: в Украине распространяется воздушная тревога

12 июля 2023 00:32
обновлено: 01:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога ночью 12 июля
Атака "шахедов" с севера. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 12 июля, в Украине в нескольких областях объявлена воздушная тревога. В настоящее время иранские дроны курсируют в сторону Черниговской, Черкасской и Киевской областей из Сумской и Полтавской.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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00:44:

Сообщается об отбое тревоги в Харьковской области.

01:12:

Сообщается, что к карте воздушных тревог добавились Киевская и Кировоградская области.

01:21:

Воздушная тревога объявлена в Киеве.

"Внимание! Угроза применения врагом ударных БпЛА! Направляйтесь к укрытию", — написал начальник КМВА Сергей Попко.

Напомним, в течение суток враг атаковал Украину ударными беспилотниками иранского производства типа Shahed. Всего было задействовано 28 дронов-камикадзе.

В результате успешной боевой работы наша ПВО уничтожила 26 ударных БпЛА и 2 разведывательных беспилотника типа "Zala". Также враг нанес 54 авиационных ударов и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.

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