Збитий безпілотник. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 503 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА типу "Shahed". Усі ворожі безпілотники були знищені.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 11 липня

Повідомляється також, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Наші захисники знищили 3 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

пункт управління;

3 райони зосередження живої сили;

склад боєприпасів;

7 артилерійських засобів на вогневих позиціях;

станцію радіоелектронної боротьби;

засіб протиповітряної оборони противника.

Нагадаємо, на деяких напрямках фронту ситуація розвивається досить динамічно. Втім, вздовж Дніпра окупанти в оборонній позиції намагаються втримати свої рубежі. Загарбники продовжують обстріли на Очаківському, Бериславському, Херсонському та Антонівському напрямках.