Окупанти вдарили авіабомбами по Сумах та області — є поранені

Наслідки удару по Сумській області. Архівне фото: t.me/igorkalchenko

Російські окупанти у понеділок, 8 квітня, здійснили авіаційний удар по цивільній інфраструктурі Сум. Крім того, під ворожим вогнем опинилося Білопілля, там є поранені.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Ігор Кальченко у Telegram.

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Кальченко розповів, що після 15:00 росіяни здійснили авіаційний удар по цивільній інфраструктурі Сум.

"Наслідки уточнюються. Будьте уважні та обережні, під час сигналу повітряної тривоги завжди прямуйте в укриття", — наголосив очільник ОВА.

Незадовго окупаційна армія скинула КАБи на центр Білопілля. За попередньою інформацією, є поранені. Наразі інформація уточнюється.

Нагадаємо, 2 квітня російські окупанти завдали авіаційного удару по Сумській приміській цивільній інфраструктурі. Попередньо, без жертв.

Також 2 квітня в Сумах лунали вибухи ввечері. По місту було завдано удару керованими авіабомбами КАБ-1500.

Також ми повідомляли, що Сумська ОВА порівняла обстріли області з минулим роком. Так, там зазначили, що вони зросли утричі.