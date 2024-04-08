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Окупанти вдарили авіабомбами по Сумах та області — є поранені

8 квітня 2024 16:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти вдарили авіабомбами по Сумах та області — є поранені
Наслідки удару по Сумській області. Архівне фото: t.me/igorkalchenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти у понеділок, 8 квітня, здійснили авіаційний удар по цивільній інфраструктурі Сум. Крім того, під ворожим вогнем опинилося Білопілля, там є поранені.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Ігор Кальченко у Telegram. 

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Кальченко розповів, що після 15:00 росіяни здійснили авіаційний удар по цивільній інфраструктурі Сум. 

"Наслідки  уточнюються. Будьте уважні та обережні, під час сигналу повітряної тривоги завжди прямуйте в укриття", — наголосив очільник ОВА.

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Незадовго окупаційна армія скинула КАБи на центр Білопілля. За попередньою інформацією, є поранені. Наразі інформація уточнюється.

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Нагадаємо, 2 квітня російські окупанти завдали авіаційного удару по Сумській приміській цивільній інфраструктурі. Попередньо, без жертв. 

Також 2 квітня в Сумах лунали вибухи ввечері. По місту було завдано удару керованими авіабомбами КАБ-1500.

Також ми повідомляли, що Сумська ОВА порівняла обстріли області з минулим роком. Так, там зазначили, що вони зросли утричі. 

Суми
Сумська область
обстріли
війна в Україні
авіабомба

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