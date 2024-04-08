Воздушная тревога ночью с 8 на 9 апреля в Украине. Что известно об атаке вражеских дронов.

Враг в очередной раз атакует Украину ударными дронами. Фото иллюстративное: Силы обороны юга Украины

Воздушную тревогу в Украине сейчас 8 апреля по состоянию на 23:40 объявили в двух южных областях и одной восточной. Под угрозой оказались Херсонская, Николаевская и Донецкая области.

Как сообщили в воздушных силах ВС Украины, тревога в Донецкой области связана с активностью вражеской тактической авиации на востоке и угрозой применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Другие регионы под атакой ударных БпЛА.

Читайте также:

Скриншот карты воздушных тревог

Что известно об атаке вражеских беспилотников поздно вечером 8 апреля и ночью 9 апреля

В 23:03 военные предупредили об угрозе применения ударных БпЛА для Херсонской области. В 23:12 стало известно, что группа "Шахедов" на юге Херсона держит курс на северо-запад. А в 23:30 военные отметили, что "Шахеды" на севере Николаевской области продолжают двигаться на северо-запад. В 23:37 сообщили, что на севере Херсона есть новая группа "Шахедов". Эти дроны движутся в северном направлении.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" в 23:34 сообщил, что один БпЛА на границе Кировоградской и Николаевской областей держит курс на запад.

Скриншот сообщения мониторингового канала "Николаевский Ванек"

Обновлено: По состоянию на 23:43 появилась еще одна пара дронов, одна в сторону Никополя, а другая в направлении Криворожского района. Оба беспилотника имели северный курс.

Скриншот сообщения мониторингового канала "Николаевский Ванек"

Обновлено: По состоянию на 23:48 тревогу объявили в Днепропетровской области, а в 23:54 красной на карте тревог стала и Запорожская область.

Скриншот карты воздушных тревог

Обновлено: В 00:04 9 апреля Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что группа "Шахедов" на севере Николаева двигается на запад. Две группы беспилотников находятся в Днепропетровской области. Одна из них держит курс на Запорожье, вторая – на Каменское. Также по северному курсу движется новая группа "Шахедов" в Херсонской области.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Обновлено: В 00:14 9 апреля Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что группа "Шахедов" движется в направлении Кривого Рога.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Напомним, вечером 8 апреля российские оккупанты атаковали Полтавскую область. В результате этого обстрела есть погибший и пятеро пострадавших, среди которых дети.

Также 8 апреля оккупанты нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре Сум и центру Белополья.