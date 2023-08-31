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Атака українських БпЛА: у РФ пропагандисти обурені поганою роботою ППО

31 серпня 2023 07:38
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Атака українських БпЛА: у РФ пропагандисти обурені поганою роботою ППО
Тестовий запуск дрона. Ілюстративне фото: АрміяInform
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У РФ в результаті успішної атаки ЗСУ по Московській і Псковській областях відбувся черговий суспільний розкол. Так, російські пропагандисти та мілблогери розкритикували власні ж війська за нездатність захистити територію та військові об’єкти. 

Про це повідомляє ISW.

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Пов’язаний з Кремлем російський мілблогер заявив, що український удар по аеродрому Пєсков свідчить про те, що російська протиповітряна оборона не пристосувалася до захисту від повторних ударів українських безпілотників, на відміну від того, як адаптувалася ППО в Криму.

"Мілблогер також розкритикував російську владу за те, що вона не тримає дорогі військові літаки в ангарах", — йдеться у повідомленні.

До того ж у РФ стурбовані вдосконаленнями в озброєнні України.

"Інший відомий російський мілблогер висловив занепокоєння тим, що на заході Росії не буде безпечних місць через зростаючі технічні можливості України, і припустив, що російські сили мають враховувати це під час забезпечення безпеки військових і стратегічних об’єктів", — інформує ISW. 

Водночас на думку іншого мілблогера, вимога до російської влади щодо безпеки та оборони російських аеродромів знаходиться на "якісно іншому рівні" від того, що було раніше. Претензій до Міноборони РФ зросло й в інших аспектах. 

"Російські джерела також кинули виклик нещодавнім зусиллям Міноборони Росії щодо цензури, відзначивши необхідність правди та чесності у звітах про українські страйки на території Росії, у тому числі один російський мілблогер, який критикував офіційні російські телеканали за те, що вони не повідомляли про українські страйки", — повідомляє Інститут. 

До того ж критика торкнулась і вищого прошарку російського суспільства.

"Відомий кремлівський пропагандист Володимир Соловйов висловив своє обурення у відповідь на удар безпілотника та розкритикував російську еліту, яка закликає Кремль заморозити війну в Україні та вести переговори, щоб врятувати російську економіку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російське міноборони виступило з заявою щодо вибухів у Брянську.

Також ЗМІ повідомляли, що РФ посилює ядерні погрози на тлі успішного контрнаступу ЗСУ.

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