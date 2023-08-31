Атака украинских БпЛА: в РФ пропагандисты возмущены плохой работой ПВО
В РФ в результате успешной атаки ВСУ по Московской и Псковской областям произошел очередной общественный раскол. Так, российские пропагандисты и милблогеры подвергли критике собственные же войска за неспособность защитить территорию и военные объекты.
Об этом сообщает ISW.
Как в РФ отреагировали на успешные украинские удары
Связанный с Кремлем российский милблогер заявил, что украинский удар по аэродрому Песков свидетельствует о том, что российская противовоздушная оборона не приспособилась к защите от повторных ударов украинских беспилотников, в отличие от ПВО в Крыму.
"Милблогер также раскритиковал российские власти за то, что они не держат дорогие военные самолеты в ангарах" , — говорится в сообщении.
К тому же в РФ обеспокоены усовершенствованиями в вооружении Украины.
"Другой известный российский милблогер выразил обеспокоенность тем, что на западе России не будет безопасных мест из-за растущих технических возможностей Украины, и предположил, что российские силы должны учитывать это при обеспечении безопасности военных и стратегических объектов", — информирует ISW.
В то же время, по мнению другого милблогера, требование к российским властям по безопасности и обороне российских аэродромов находится на "качественно другом уровне" от того, что было раньше. Претензии к Минобороны РФ возросли и в других аспектах.
"Российские источники также бросили вызов недавним усилиям Минобороны России по цензуре, отметив необходимость правды и честности в отчетах об украинских забастовках на территории России, в том числе один российский милблогер, критиковавший официальные российские телеканалы за то, что они не сообщали об украинских забастовках", — сообщает Институт.
К тому же критика коснулась и высшего слоя российского общества.
"Известный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев выразил свое возмущение в ответ на удар беспилотника и раскритиковал российскую элиту, призывающую Кремль заморозить войну в Украине и вести переговоры, чтобы спасти российскую экономику", — говорится в сообщении.
Напомним, российское минобороны выступило с заявлением о взрывах в Брянске.
Также СМИ сообщали, что РФ ужесточает ядерные угрозы на фоне успешного контрнаступления ВСУ.