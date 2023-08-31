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Атака украинских БпЛА: в РФ пропагандисты возмущены плохой работой ПВО

31 августа 2023 07:38
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Атака украинских БпЛА: в РФ пропагандисты возмущены плохой работой ПВО
Тестовый запуск дрона. Иллюстративное фото: АрмияInform
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В РФ в результате успешной атаки ВСУ по Московской и Псковской областям произошел очередной общественный раскол. Так, российские пропагандисты и милблогеры подвергли критике собственные же войска за неспособность защитить территорию и военные объекты.

Об этом сообщает ISW.

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Связанный с Кремлем российский милблогер заявил, что украинский удар по аэродрому Песков свидетельствует о том, что российская противовоздушная оборона не приспособилась к защите от повторных ударов украинских беспилотников, в отличие от ПВО в Крыму.

"Милблогер также раскритиковал российские власти за то, что они не держат дорогие военные самолеты в ангарах" , — говорится в сообщении.

К тому же в РФ обеспокоены усовершенствованиями в вооружении Украины.

"Другой известный российский милблогер выразил обеспокоенность тем, что на западе России не будет безопасных мест из-за растущих технических возможностей Украины, и предположил, что российские силы должны учитывать это при обеспечении безопасности военных и стратегических объектов", — информирует ISW.

В то же время, по мнению другого милблогера, требование к российским властям по безопасности и обороне российских аэродромов находится на "качественно другом уровне" от того, что было раньше. Претензии к Минобороны РФ возросли и в других аспектах.

"Российские источники также бросили вызов недавним усилиям Минобороны России по цензуре, отметив необходимость правды и честности в отчетах об украинских забастовках на территории России, в том числе один российский милблогер, критиковавший официальные российские телеканалы за то, что они не сообщали об украинских забастовках", — сообщает Институт.

К тому же критика коснулась и высшего слоя российского общества.

"Известный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев выразил свое возмущение в ответ на удар беспилотника и раскритиковал российскую элиту, призывающую Кремль заморозить войну в Украине и вести переговоры, чтобы спасти российскую экономику", — говорится в сообщении.

Напомним, российское минобороны выступило с заявлением о взрывах в Брянске.

Также СМИ сообщали, что РФ ужесточает ядерные угрозы на фоне успешного контрнаступления ВСУ.

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