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Вибухи у Брянську: російське міноборони виступило з заявою

30 серпня 2023 23:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи у Брянську: російське міноборони виступило з заявою
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ввечері, 30 серпня, у Брянську, що в Росії, лунають вибухи. Міністерство оборони РФ в атаці на місто традиційно звинувачує Україну.

Відповідну заяву Міноборони РФ оприлюднило в Telegram.

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Так, у російському відомстві запевнили, що "припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку" на території Росії. Також там зазначили, що знищили БпЛА над Брянською областю та тимчасово окупованим Кримом.

"Черговими засобами ППО знищено два українські безпілотні літальні апарати літакового типу над територією Брянської області", — йдеться в повідомленні.

"Над територією Республіки Крим черговими засобами ППО знищено українську ракету", — додали в Міноборони РФ.

"Бавовна" в тимчасово окупованій Феодосії. Фото: t.me/Crimeanwind
Джерело: t.me/mod_russia

Нагадаємо, що ввечері, 29 серпня, близько 23:30 пролунала серія вибухів в аеропорту "Хрести" в Пскові, що у РФ. Внаслідок нібито атаки БпЛА, там зайнялася пожежа, щобільше, вибухи лунали тривалий час.

Також ми повідомляли, що вночі, 30 серпня, у Брянську, що в Росії, сталася низка вибухів. Міноборони РФ запевняє, що по безпілотниках відпрацювала ППО, однак вибухи в регіоні тривали довго.

Додамо, що РФ заявила про нібито збиття двох безпілотників над Брянською областю та ще одного неподалік Москви.

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