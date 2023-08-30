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РФ посилює ядерні погрози на тлі успішного контрнаступу ЗСУ, — Newsweek

30 серпня 2023 15:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
РФ посилює ядерні погрози на тлі успішного контрнаступу ЗСУ, — Newsweek
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На тлі успішного контрнаступу ЗСУ країна-терорист РФ посилює ядерний шантаж. Ситуацію ускладнює й майбутня передача країнами-союзниками Україні винищувачів F-16. 

Про це йдеться у матеріалі видання Newsweek.

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Загалом, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кремль неодноразово погрожував ядерним ударом. Мовляв, для захисту російської території. 

Нещодавно ці погрози почали загострюватися на тлі успіхів українських захисників на фронті. Зокрема, після звільнення на Запорізькому напрямку населеного пункту Роботине. Після цього в російському інфопросторі пропагандисти істерично закликали командування РФ вдарити ядерною зброєю по Україні. 

Ситуацію ускладнило й те, коли союзники України погодились передати винищувачі F-16.

 "Як тільки вони офіційно поставлять F-16, ми завдаємо удару тактичною ядерною зброєю. Вони переконані, що ми цього не зробимо. Ось чому це потрібно зробити", — сказав відомий російський пропагандист Соловйов. 

До того ж днями РФ розмістила тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Це зробили у відповідь на "агресивну поведінку своїх західних сусідів".

Нагадаємо, на сьогоднішній день, в РФ фіксують збільшення активності вантажний перевезень за напрямком Тегеран — Москва. Ймовірно, Іран може постачати державі-терористу нові безпілотники або запасні частини до них. 

Додамо, у вересні в Білорусі заплановані так звані військові навчання армії РФ. Цілком ймовірно, що Росія шукає нові приводи поновлення активних дій з північного напрямку.

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