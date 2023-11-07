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Атака ворожих позицій некерованими ракетами — ЗСУ показали відео знищення

7 листопада 2023 20:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Атака ворожих позицій некерованими ракетами — ЗСУ показали відео знищення
Штурмовик Су-25. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У мережі з'явилося декілька ефектних відео, як українські Су-25 атакують окупантські позиції некерованими ракетами. ЗСУ один за одним знищують техніку ворога.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Атака по ворожим позиціям

На відео, що зняли військові та очевидці видно, що літаки летять на малій висоті і українські пілоти штурмовиками Су-25 атакують позиції ворога. Вони раз у раз наносять нищівних утрат окупантам.

Су-25 — це одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень і вночі за умови візуальної видимості мети, а також знищення об'єктів із заданими координатами у разі льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні повільні цілі (вертольоти та транспортні літаки).

Нагадаємо, російським окупантам не вдається оточити Авдіївку завдяки діям Збройних сил України. Наразі росіяни залишилися без декількох сотень танків та бронетранспортерів. Бійці 47 ОМБр показали ефектне відео знищення техніки ворога.

У мережі поширилися відео, як в окупованому селищі Сєдове біля Маріуполя видно вибухи. Стало відомо, що знищено великий склад боєприпасів росіян.

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