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ЗСУ знищили декілька сотень російської техніки — 47 ОМБр показала ефектне відео

6 листопада 2023 22:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
ЗСУ знищили декілька сотень російської техніки — 47 ОМБр показала ефектне відео
Знищення російського танку. Фото: скриншот з відео 47 ОМБр
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російським окупантам не вдається оточити Авдіївку завдяки діям Збройних сил України. Наразі росіяни залишилися без декількох сотень танків та бронетранспортерів. Бійці 47 ОМБр показали ефектне відео знищення техніки ворога.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомила 47 окрема механізована бригада.

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Знищення ворожої техніки бійцями 47 ОМБр

За інформацією 47 ОМБр, за три тижні активних штурмів окупанти залишилися без сотні танків, 250 одиниць іншої бронетехніки. Також українські військові ліквідували та поранили майже 7 тисяч загарбників. 

На відео видно масштаби втрат російської армії. Захисники одну за одною знищують ворожу техніку.

"Це робота бійців 47 окремої механізованої бригади спільно з нашими побратимами з окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького та 110 окремої механізованої бригади", — зазначили в 47 ОМБр.

Нагадаємо, генерал-полковник командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав у мережі ефектне відео роботи окремої механізованої бригади. Бійці 22 ОМБр знищили російську техніку.

Росіяни справді використовують тактику "м’ясних штурмів" поблизу Авдіївки, але лише на деяких ділянках і з використанням мешканців окупованих територій Донбасу. Підготовлені ж бійці штурмують українські укріпрайони, використовуючи тактику ПВК "Вагнер", великою кількістю малих мобільних груп. Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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