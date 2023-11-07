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Атака враждебных позиций неуправляемыми ракетами — ВСУ показали видео уничтожения

7 ноября 2023 20:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Атака враждебных позиций неуправляемыми ракетами — ВСУ показали видео уничтожения
Штурмовик Су-25. Фото: скриншот с видео Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В сети появилось несколько эффектных видео, как украинские Су-25 атакуют оккупантские позиции неуправляемыми ракетами. ВСУ один за другим уничтожают технику врага.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Атака по враждебным позициям

На видео, которые сняли военные и очевидцы видно, что самолеты летят на малой высоте и украинские пилоты штурмовиками Су-25 атакуют позиции врага. Они наносят сокрушительные потери оккупантам.

Су-25 — это одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также воздушные маловысотные медленные цели (вертолеты и самолеты).

Напомним, российским оккупантам не удается оцепить Авдеевку благодаря действиям Вооруженных сил Украины. В настоящее время россияне остались без нескольких сотен танков и бронетранспортеров. Бойцы 47 ОМБр показали эффектное видео уничтожение техники врага.

В сети распространились видео, как в оккупированном поселке Седово возле Мариуполя видны взрывы. Стало известно, что уничтожен обширный склад боеприпасов россиян.

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