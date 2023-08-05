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Атаки на кораблі РФ є ефективним кроком проти ворога, — голова СБУ

5 серпня 2023 10:03
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Атаки на кораблі РФ є ефективним кроком проти ворога, — голова СБУ
Фрукти на овочі на базарі. Фото: Baza
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Всі атаки, які здійснюються на російські кораблі або Кримський міст є ефективним способом протистояти ворогу. Україна не припинить ці атаки.

Про це заявив очільник СБУ Василь Малюк.

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"Будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями рф чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того - такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними", — заявив Малюк.

Україна не припинить атакувати російські кораблі

Голова СБУ зазначив, що єдиний для росіян спосіб уникнути атак на їхні кораблі — цепокинути територіальні води України.

"Якщо росіяни хочуть, аби "бавовна" припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю — покинути територіальні води України та нашу землю. І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них. Бо ми стовідсотково переможемо ворога у цій війні", — зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

Раніше ми вже повідомляли, що поблизу Кримського мосту близько опівночі пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі вказують, що чули гучний вибух у районі населеного пункту Яковенкове. Серед місцевих почалася паніка. Соцмережі розривають повідомлення про гучні вибухи, зникле світло та перекритий міст.

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