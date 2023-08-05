Атаки на корабле РФ являются эффективным шагом против врага, — глава СБУ
Все атаки, которые совершаются на российские корабли или Крымский мост являются эффективным способом противостоять врагу. Украина не прекратит эти атаки.
Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк.
"Любая "бавовна", происходящая с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того - такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными", - заявил Малюк.
Украина не перестанет атаковать российские корабли
Глава СБУ отметил, что единственный для россиян способ избежать атак на их корабли — это покинуть территориальные воды Украины.
"Если россияне хотят, чтобы "бавовна" прекратилась, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью — покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем будет лучше для них. Потому что мы полностью победим врага в этой войне", — отметил Председатель СБУ Василий Малюк.
Ранее мы уже сообщали, что вблизи Крымского моста около полуночи прогремели мощные взрывы. Местные жители указывают, что слышали громкий взрыв в районе населённого пункта Яковенково. Среди местных началась паника. Соцсети разрывают сообщения о громких взрывах, пропавшем свете и перекрытом мосте.