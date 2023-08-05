Атаки на корабле РФ являются эффективным шагом против врага, — глава СБУ

Российский танкер SIG. Фото: Baza

Все атаки, которые совершаются на российские корабли или Крымский мост являются эффективным способом противостоять врагу. Украина не прекратит эти атаки.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк.

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"Любая "бавовна", происходящая с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того - такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными", - заявил Малюк.

Украина не перестанет атаковать российские корабли

Глава СБУ отметил, что единственный для россиян способ избежать атак на их корабли — это покинуть территориальные воды Украины.

"Если россияне хотят, чтобы "бавовна" прекратилась, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью — покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем будет лучше для них. Потому что мы полностью победим врага в этой войне", — отметил Председатель СБУ Василий Малюк.



Ранее мы уже сообщали, что вблизи Крымского моста около полуночи прогремели мощные взрывы. Местные жители указывают, что слышали громкий взрыв в районе населённого пункта Яковенково. Среди местных началась паника. Соцсети разрывают сообщения о громких взрывах, пропавшем свете и перекрытом мосте.