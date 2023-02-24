Рф готується до ракетного удару по Україні — в Чорне море вивели носій Калібрів

Атакують Україну ракетами? РФ вивела в море носій "Калібрів", а на аеродромах зосередили 13 винищувачів
У Чорному морі ворог вдвічі збільшив корабельне угруповання та вивів носій "Калібрів". Такі дії ворога можуть свідчити про підготовку до ракетної атаки, а також ударів дронами.
Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".
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Яка ситуація в Чорному морі
"В Чорному морі корабельне угруповання в порівнянні з ранком збільшено вдвічі — це вже вісім кораблів, серед яких на бойове чергування виведений і надводний ракетоносій — фрегат, споряджений вісьма "Калібрами", — розповідають в командуванні.
Зазначається, що на фоні певної активності ворожої авіації це може свідчити про підготовку до ракетної атаки, а також ударів дронами.
Окрім того, ЗМІ повідомляють, що на російських аеродромах зосереджено до десяти Ту-22М3 і три Ту-95МС із сумарним залпом — 28 ракет.
Нагадаємо, ввечері 24 лютого, у Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи. За словами секретаря міськради Запоріжжя, ворог атакував передмістя.