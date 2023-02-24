Россия готовится к ракетному удару по Украине — в Черное море вывели носитель Калибров

Атакуют ли Украину ракетами? РФ вывела в море носитель "Калибров", а на аэродромах сосредоточили 13 истребителей
В Черном море враг вдвое увеличил корабельную группировку и вывел носитель "Калибров". Такие действия врага могут свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке, а также ударах дронами.
Об этом сообщают в оперативном командовании "Юг".
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Какая ситуация в Черном море
"В Черном море корабельная группировка по сравнению с утром увеличена вдвое — это уже восемь кораблей, среди которых на боевое дежурство выведен и надводный ракетоноситель — фрегат, снаряженный восемью "Калибрамы", — рассказывают в командовании.
На фоне определенной активности вражеской авиации это может свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке, а также ударов дронами.
Кроме того, СМИ сообщают, что на российских аэродромах сосредоточено до десяти Ту-22М3 и три Ту-95МС с суммарным залпом — 28 ракет.
Напомним, вечером 24 февраля, в Запорожье и Херсоне раздались взрывы. По словам секретаря горсовета Запорожья, враг атаковал пригород.