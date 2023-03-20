Авдіївка може найближчим часом може стати другим Бахмутом, — Сили оборони

Окупанти продовжують наступати на Авдіївському напрямку

Авдіївка на Донеччині є критично важливою для ворога, тому російські війська намагаються взяти місто у "кільце". Ситуація в Авдіївці може стати другим Бахмутом.

Про це повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський під час телемарафону "Єдині новини".

Яка ситуація в Авдіївці

"Я згоден з колегами з британської розвідки, що вони розповідають, що Авдіївка може найближчим часом стати другим Бахмутом. Так дійсно і є, але хочу сказати, що на цей час, не все так гаразд і у російських підрозділах, які атакують на цьому напрямку", — сказав він.

За його словами, росіяни використовують свої останні резерви, також вони постійно втрачають людей у великій кількості. Крім того, окупанти атакують з одних і тих самих позицій, тому українські військові успішно "працюють по них".

Нагадаємо, британська розвідка порівнює оборону Бахмута із захистом Силами оборони України міста Авдіївки. Окупанти намагаються оточити українських військових.

Так, за останні три тижні російські сили поступово просуваються навколо міста Авдіївка, на північ від Донецька, що утримується Україною.