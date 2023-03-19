Штурм Авдіївки та ситуація у Вугледарі: Сили оборони розповіли про бої на сході

Українські військові

Авдіївка є критично важливою для ворога, тому російські війська намагаються взяти місто у "кільце". Водночас біля Вугледару фіксується спад активності противника.

Про це розповів спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський, пише "РБК-Україна".

Штурм Авдіївки

"Ворог продовжує активні дії, штурмує Авдіївку та Мар'їнку. Для них стратегічно важлива на цей час Авдіївка для того, щоб почати якісь штурмові дії в районі Вугледара, де ворог обпікся не один раз", — сказав він.

Дмитрашківський додав, що для ворога критично необхідно оточити Авдіївку, що він намагається робити вже протягом двох тижнів.

Яка ситуація у Вугледарі

Водночас речник наголосив, що у районі Вугледара поки фіксують спад активності російських військ. Проте ворог обстрілює позиції українських захисників.

"За вчорашній день ворог втратив близько трьох рот особового складу, 15 одиниць танків, дев'ять одиниць БМП та іншої техніки у загальній кількості 46 одиниць. Слід зазначити, що вся техніка була знищена фактично в районі Спартака та Водяного, саме у цьому напрямку ворог вчора вів активні бойові дії", — додав Дмитрашківський.

Він заявив, що росія кинула резерви на підкріплення 155-ої бригади та додатково ввела дві танкові роти. Це свідчить про серйозні втрати ворога.

Нагадаємо, нещодавно Генштабі розповіли, як росіяни намагаються наступати на Вугледар. Для поповнення сил командири російських окупантів відкликають підлеглих з лікування та реабілітації.