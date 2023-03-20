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У британській розвідці порівнюють ситуацію в Авдіївці з обороною Бахмута

20 березня 2023 11:04
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Окупанти продовжують наступати на Авдіївському напрямку
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Британська розвідка порівнює оборону Бахмута із захистом Силами оборони України міста Авдіївки. Окупанти намагаються оточити українських військових.

Про це йдеться у щоденному огляді відомства.

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Деталі

Британська розвідка вважає, що події в Авдіївці розгортаються за Бахмутським сценарієм. Загарбники намагаються оточити український військових у місті.

Так, за останні три тижні російські сили поступово просуваються навколо міста Авдіївка, на північ від Донецька, що утримується Україною. 

"Російська операція здебільшого проводиться першим армійським корпусом "донецької народної республіки", місцевим персоналом, який добре знає місцевість. Авдіївка була на лінії фронту конфлікту на Донбасі з 2014 року. Місто тепер переважно зруйноване", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, розгалужений комплекс Авдіївського коксохімічного заводу імовірно розглядається як ключова оборонна територія, оскільки битва прогресує.

"Тактично ситуація подібна до тієї, що у Бахмуті. Українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання знаходяться під дедалі більшою загрозою через російську операцію з оточення", — додають у розвідці.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW писали, що загальний весняний наступ армії рф на Бахмутському напрямку, ймовірно, наближається до кульмінації.

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