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Авіанальот окупантів на Сватове: Лисогор розповів про наслідки

18 квітня 2023 09:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Авіанальот окупантів на Сватове: Лисогор розповів про наслідки
Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор. Фото: поліція Житомирської області
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Російські окупанти здійснили авіанальот на Сватівщину Луганської області. Внаслідок ворожих обстрілів загинули троє мирних жителів, ще одна людина дістала поранень.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

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Що відомо

"Троє мирних мешканців загинули, один дістав осколкових поранень шиї, рук та ніг внаслідок бомбардування росіянами села Новоєгорівка, що на Сватівщині. Жінку 1977 року народження госпіталізували до Харкова", — розповів Лисогор.

За його словами, ворожий снаряд влучив у приватний будинок, в якому перебували люди, виникла пожежа. На жаль, через щільний артобстріл врятувати людей з-під палаючих завалів не було можливості.

Яку зброю використовує ворог

Як повідомив очільник ОВА, останніми днями ворог майже безперервно використовує тактичну авіацію для бомбардування деокупованих населених пунктів Сватівського району.

"Напередодні внаслідок авіанальоту у Невському було зруйновано черговий приватний будинок. На щастя, його мешканці вчасно евакуювалися. Не нехтуйте своїм здоров’ям та життям виїжджайте у безпечні регіони. Уся необхідна допомога буде надана!" — звернувся очільник Луганщини до мешканців Коломийчиської та Красноріченської громад.

Також артилерійських обстрілів протягом минулої доби зазнали Стельмахівка та Білогорівка.

Нагадаємо, упродовж доби, 17 квітня, російська війська понад 70 разів обстріляли Україну. Ворог атакує на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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